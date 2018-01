Este año las películas del Oscar están buenas. No lo hubiera pensado hace unos meses, cuando la posible selección más bien me parecía aburrida. Pero ya encarrerado el ratón, la verdad es que la caballada está robusta.

Tres anuncios por un crimen, de Martin McDonagh, es una comedia extraña. Es, por decirlo así, una comedia que duele. McDonagh es un especialista en el tema, sus otras películas como En Brujas y Siete psicópatas se encuentran en ese registro que linda la risa con la desazón. “Carajo, ¿estoy riéndome de esto?”.

Ebbing, Missouri es un pueblo sin chiste. Su única gracia es el racismo y la violencia. Mildred Hayes (Frances McDormand haciendo el papel que hace siempre y de todos modos magnífica) ha perdido una hija adolescente en esa espiral de violencia. Mientras la policía parece más interesada en dar golpizas a los negros que en investigar crímenes, el caso de la hija de Mildred se va enfriando cada vez más.

Eso, hasta que ella decide hacer algo. En las afueras de Ebbing hay tres espectaculares abandonados. Ella decide rentarlos por un año con frases que retan al jefe de policía, Willoughby (Woody Harrelson). Lo más fácil hubiera sido hacer de Willoughby un monstruo pero McDonagh, que también escribe el guión, lo hace un hombre decente que se ve sobrepasado por las circunstancias.

Entra en escena Dixon (un Sam Rockwell estupendo; uno de los actores secundarios más fascinantes), el ejemplo perfecto de un policía de Dixon: tonto, vulgar, racista y brutal. Sin embargo, por razones que nadie entiende, Willougby le tiene gran aprecio. Le ve futuro al tipo, un futuro en el que ni el propio Dixon cree. ¿Será este animal salvaje el que ayude a resolver la violación y asesinato de Angela Hayes, la hija de Mildred?

Tres anuncios por un crimen (¿por qué al departamento de marketing de las distribuidoras fílmicas les gustan contar la historia completa en el título?) tiene varias nominaciones, incluyendo tres para los artistas principales (McDormand, Rockwell y Harrelson), una para el guión de McDonagh y otra para mejor película. No se llevará ninguno, hay caballos más fuertes en la estampida de las relaciones públicas, pero si hubiera justicia en el Oscar al menos Frances McDormand debería llevarse la estatuilla a casa.

Algo más para concluir: es interesante cómo Hollywood ha retratado a la policía estadounidense en el tiempo. Los policías gringos sólo fueron héroes en la resaca del 9/11, por lo general en el cine de Hollywood —con la excepción de cine propiamente policiaco— los policías son criminales con placa que, tal vez, puedan encontrar la redención en el siguiente caso. McDonagh ha hecho su carrera rompiendo clichés, ahora lo logra con el retrato hablado de un policía salido de la alcantarilla. Rockwell es un fuego vivo, incontrolable, contrapeso perfecto a la violencia del personaje de McDormand.

Me entristece que Martin McDonagh no esté nominado como director. Con pocas películas ha demostrado su valía. Y la verdad es que opino que Tres anuncios por un crimen, tan buena que es, es su cinta más floja. De todos modos no se la pierdan.

