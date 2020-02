La noche de este miércoles, el poeta y ensayista mexicano Luis Felipe Fabre recibió el XII Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México de manos de la célebre escritora cuyo nombre lleva el premio y del secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real, por el libro “Declaración de las canciones oscuras” (2019, Sexto Piso), su primera novela de la que, a pesar del merecimiento, sería poco ambicioso querer enmarcar únicamente dentro de los límites del género.

Se trata de una historia en la que Fabre retoma el mito del poeta fray Juan de la Cruz, en especial, cuando en agosto de 1592 un alguacil y sus dos ayudantes exhuman el cuerpo del prelado con la misión encubierto de trasladarlo a su morada final en Segovia. Sorpresa de aquellos al descubrir que el cuerpo del bardo “incorrupto y tan fresco como cuando murió”. A partir de ello, Frabre usa retazos de la narrativo y los entrelaza con extractos de la poética del personaje en cuestión para vaciar en la publicación un trenzado del misticismo y el absurdo.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la sede de la Fundación Elena Poniatowska, adonde también acudieron el politólogo Inti Muñoz y el editor y agente cultural Philippe Ollé-Laprune, quien fue presidente de un jurado, el cual fue complementado por Cristina Rivera Garza, Verónica Gerber Bicecci, Kyra Galván y Armando González Torres.

“Dentro del trabajo literario de Luis Felipe Fabre no es el primer texto narrativo, pero es el primero que se asume casi como una novela. No sabemos bien. Este texto tiene una dinámica muy particular, un humor singular, en el que, poco a poco el lector se da cuenta del juego. El segundo elemento que permitió que ganara este texto es que se trata de una visión de los que debe de ser la literatura”, comentó Ollé-Laprune como preámbulo de la entrega del premio.

Por su parte, Poniatwska reconoció el talento y la juventud del ganador porque, dijo, la literatura mexicana necesita un cambio generacional.

“Todos amamos a Carlos Fuentes u Octavio Paz y a quienes han hecho la gran literatura. Pero queremos ir hacia adelante. Él (Luis Felipe Fabre) representa los nuevos años que queremos que sean de mayor creatividad que en el pasado”, expresó.

“Declaración de las canciones oscuras” ya se encuentra en todas las librerías del país.

