Convencidos de que las figuras de acción coleccionables son obras de arte, un grupo de coleccionistas se reunieron para abrir las puertas de un museo particular, un espacio que exhibe figuras de los grandes súper héroes de la cultura pop. Se trata del Museo Art Toys, el único en su clase en nuestro país.

“Una de las motivaciones para hacer el museo es que la gente vea los juguetes como obras de arte. Estos son nuestros héroes, los héroes pop son los héroes populares, son los que tenemos ahora. En otra época eran sido Zeus y demás personajes mitólogos, pero estos son los que nos han seguido desde niños y durante varias décadas”, nos dice el curador del museo y socio, Hugo Andrade.

El museo está dividido por Universos, por ejemplo, los muñecos de Marvel tienen una sección, así como los de DC y Star Wars tienen la propia. Todas las figuras que encontraremos en el museo son posables, es decir, sus articulaciones les permiten permanecer en un amplio rango de posiciones, incluso hay figuras a las que se les pueden mover los ojos para que permanezcan de cierta forma.

Los muñecos que veremos son principalmente réplicas de programas de películas y programas de televisión, y de algunos cómics. Dentro de los personajes famosos encontramos a Batman, Superman, Supergirl, Batichica, Yoda, La mujer maravilla, Iron Man, Bruce Lee, Robo Cop, Mazinger Z, Darth Vader y Hulk, entre otros.

El espacio es pequeño pero la calidad y cantidad de los juguetes exhibidos resulta más que suficiente. El Museo Art Toys cuenta con una colección de 400 figuras de acción.

Los muñecos son piezas de un par de marcas llamadas Hot Toys y Sideshow, compañías que dieron su aval para mostrar sus piezas. Al ser réplicas, el vestuario, accesorios y fisonomía son bastante específicas, por lo que nos permite reconocer al Superman de Christopher Reeve del Superman de Henry Cavill, o ver que el tatuaje de Will Smith —que usó en su personaje de Suicide Squad—, es idéntico al que tiene la réplica de su juguete.

“Estos son los héroes que nos inspiran, son los modelos a seguir de los niños. En un momento fue Julio Verne, pero ahora pues Tony Stark puede inspirar a un niño, y quien sabe… quizá crezca y desarrolle una armadura, o puede hacer un carro que flote magnéticamente. O bien, La mujer maravilla puede empoderar a la mujer. O, por ejemplo, Batman, que no le gusta matar y no quiere ser igual a los villanos, pues puede contagiar la honestidad e inspirar a la gente. Ahora necesitamos a los héroes más que nunca”, nos dice Andrade.

Al preguntarle al curador sobre sus súper héroes favorito y nos respondió lo siguiente: “En lo personal, siento mucha afinidad con Spider Man… él también tiene problemas y sin embargo se sobrepone a ellos día con día, no tiene dinero ni la vida hecha. Tiene la ventaja de que tiene poderes, pero como dice su tío, sabe cómo llevarlos con responsabilidad. Y también me gusta Batman pues todos tenemos nuestro lado oscuro. Él no tiene poderes y sale adelante… su súper poder es ser millonario”.

El Museo Art Toys está ubicado en Av. 5 de mayo 23, colonia Centro. Para más información entra a www.museoarttoys.com

@faustoponce