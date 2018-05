El pasado martes 8 de mayo se presentó en la Embajada británica la sexta edición de Those Who Inspire: Mexico, libro que este año recopila 107 entrevistas de personajes de diferentes ámbitos que cumplen con cinco criterios básicos que la publicación, avalada por la Unesco a nivel mundial y la SEP en México, toma en cuenta para hacer una entrevista sobre el proyecto que ellos consideran podría inspirar a la juventud.

“La gente es muy cínica en tiempos electorales, por eso debemos buscar a la gente que nos inspira”, dijo Rocío Marfil, la responsable del contenido editorial que forma este libro. Este año, Those Who Inspire aprovecha los eventos políticos por los que pasa México para relanzar su sexta edición a todas las universidades públicas. La finalidad del proyecto es mostrarle a la juventud que los ejemplos a seguir van más allá de la fama y que han aportado algo a la sociedad del país.

En el libro aparecen las entrevistas de diversas personalidades como la periodista Carmen Aristegui; la CEO de Google México, María Teresa Arnal; Mayra González, quien es CEO de Nissan de México; el doctor David Kershenobich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, entre otros.

“Conozco muy poco México, pero después de leer el libro creo que ya lo conozco y sé qué es lo que pasa aquí”, dijo Marlene Plomik, fundadora del movimiento Those Who Inspire. Plomik destacó la importancia de la sexta publicación en México, ya que es el único libro de esta empresa que se ha publicado en el continente americano. “¿Por qué México y por qué no Brasil o Argentina? Para nosotros México tiene ese algo que nos hace seguir difundiendo más historias de mexicanos a los jóvenes (del país), para que los sigan como ejemplo”.

¿Todos los mexicanos estudian la Universidad?

De acuerdo con el último reporte anual Panorama de la Educación, realizado por la OCDE en el 2017, en México sólo 17% de los jóvenes puede estudiar la universidad. México se encuentra entre los países miembro de la OCDE que menos dinero destina por estudiante al año, unos 3,703 dólares, cuando el gasto promedio ronda los 10,759 dólares. El panorama se vuelve más complicado cuando el reporte revela que sólo 1% de este 17% de los jóvenes universitarios podrá estudiar una maestría.

México tiene la única edición de Those Who Inspire en habla hispana. Entre la lista de países que conforman su colección de publicaciones se encuentran países como Omán, Nigeria, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

