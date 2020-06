Lo que extrañamos de salir a comer fuera de casa

Se extraña, principalmente, poder socializar con la familia o con los amigos. Y se extraña, también, probar comida que no preparamos en el ambiente doméstico, la atmósfera y el ambiente que se crea en los restaurantes, la posibilidad de ser atendidos por otras personas (de no lavar los platos, pues) y, por qué no, el simple hecho de salir de casa.