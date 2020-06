El golpe del decreto para el no ejercicio del 75% del presupuesto disponible en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre ellas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) será dramático. Los efectos adversos a mediano y largo plazo costarán mucho más que el ahorro que pueda generar el Estados con esta reserva y llevará décadas revertirlos.

Así lo confirmó un grupo de antropólogos, arqueólogos, restauradores, historiadores y docentes del INAH en conferencia de prensa virtual efectuada la tarde de este miércoles con el objetivo de informar los pormenores de la entrega y recepción de la carta dirigida al presidente de México, con copia a los secretarios de Hacienda y Cultura y al director del INAH, en la que más 6,152 firmantes de más de 200 instituciones académicas y culturales solicitan exentar al instituto de la aplicación del decreto que le impide el ejercicio total del presupuesto asignado para 2020 por la Cámara de Diputados que asciende a 3,918 millones de pesos.

El antropólogo Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, explicó que la carta no ha llegado a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador porque la Oficialía de Partes se negó a recibirla argumentando que la ventanilla para entregarla era la oficina de Atención Ciudadana y ésta por el momento está cerrada al público, “pero la señorita de la Oficialía nos dijo que podíamos mandar la carta por correo postal a la dirección del Palacio Nacional”, detalló el investigador.

“Esta defensa del instituto no es una lucha en contra de nadie, no es estar en contra del actual gobierno ni de ningún servidor público”, declaró Cottom y aseguró que agotarán todas las instancias para hacer del conocimiento presidencial el contenido de la carta.

También informaron en la conferencia que el envío de las copias de la carta a la Secretaría de Cultura y a la Dirección General del INAH se efectuó mediante correo electrónico porque ambas dependencias están cerradas debido a la pandemia de Covid-19, y hasta esa hora, 4 de la tarde, sólo habían recibido acuse de recibo de parte del director general del INAH, Diego Prieto.

Respuesta de la Secretaría de Cultura

No obstante, la Secretaría emitió un boletín conjuntamente con el INBAL, INAH e Imcine en la que sin hacer referencia a la carta suscrita por destacadas personalidades de las ciencias sociales nacionales y de otras países, señala: “El proyecto de la Cuarta Transformación ha implicado cambios institucionales de carácter estructural que se han concretado en las prioridades y acciones del sector. No podemos aspirar a hacer valer los derechos a la cultura si no hemos conformado un suelo más equitativo para creadores, artistas y audiencias. Tampoco podemos seguir trabajando con instituciones culturales desarticuladas, con estructuras poco eficientes y un esquema programático-presupuestal inercial”.

En el comunicado se reconoce a INBAL, INAH e Imcine como instituciones (donde) “tenemos una buena parte del motor espiritual de esta nación”, pero se señala también la necesidad de “corregir aquello que las hace vulnerables o que no les permite un desarrollo más eficiente”, y expresa la voluntad de fortalecerlas “con miras más lejanas” y que no queden “sometidas a voluntades políticas ni personales y a la altura del patrimonio que representan y gestionan.”

El comunicado desarrolla cuatro puntos, y abre el primero señalando: “Las actividades sustantivas de todo el sector no se verán afectadas con los reajustes presupuestarios”, y que la secretaría de Cultura garantizará “el ejercicio de los derechos culturales”, sin afectar “las becas y estímulos a la creación e investigación, el mantenimiento de zonas arqueológicas, la difusión de la historia de México, el apoyo a las artesanas y artesanos, los apoyos a la comunidad cinematográfica, las exposiciones en sus distintos formatos, los programas dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes”, sostiene el documento.

Bolfy Cottom respondió de inmediato: “La Secretaría de Cultura ha emitido un comunicado en el que expresa que se compromete junto con los institutos a garantizar los recursos para la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural. Eso es todo y es nada. Es una afirmación que no es nueva.

Si estamos estableciendo una comunicación con la mejor voluntad de buscar un encauce de la solución del problema, mínimamente tenemos que recibir una respuesta formal, específica, en la que nos den a conocer si han hecho alguna gestión, si se ha llegado a algún acuerdo con Hacienda, si está en proceso; porque, si no, una afirmación tan abstracta nos deja en la misma circunstancia”, dijo Cottom y agregó que, en este momento, a pesar de la postura pública, la nula acción de Cultura federal es equiparable al abandono".

En ese comunicado, Cultura federal además postuló que en el INAH se invierten poco más de 1,000 millones de pesos anuales en investigación. Sin embargo, el historiador e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Eduardo Flores Clair, dio a conocer que nada más hasta antes de la pandemia el INAH ya arrastraba un déficit anual de 1,200 millones de pesos. Por ello, dijo, “el INAH vive una de sus peores crisis. Es casi como la madre de las crisis”.

“Ahorita el no invertir el 1% del PIB (en Cultura) ya nos está arrastrando a problemas muy graves. Van a pasar décadas para poder revertir este problema. Tenemos que invertir lo más rápido posible, no sólo en cultura, sino en programas educativos. Si no podemos frenar el deterioro con el presupuesto suficiente para atenderlo, no vamos a poder revertirlo en décadas”, dijo Flores Clair.

Consecuencias del recorte

“Con el recorte del 75%, los proyectos de los investigadores tendrían cero recursos para combustibles, alimentación, pasajes y hospedajes en sus proyectos de investigación. Otro rubro afectado serían las prácticas de campo. Pensemos en los estudiantes de antropología social, de etnología, de historia y lingüística, quienes en épocas de práctica de campo tienen que salir a las comunidades a hacer sus trabajos. Para ello, el INAH tradicionalmente les ha dado viáticos. Los recursos para prácticas de campos se reducirían a una tercera parte de lo que son ahora”, mencionó Alejandro Pinet, profesor-investigador y consejero técnico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Las obras y servicios, así como el mantenimiento de las instalaciones, tanto de la ENAH como de las otras escuelas que dependen del INAH, también se verían afectadas, puesto, que expuso Pinet, hay varias labores de mantenimiento pendientes, sin considerar la sanitización de los edificios que requerirán recursos. Por si fuera poco, no habrá dinero para la certificación de seis de las siete licenciaturas que se imparten en la institución y tampoco habrá recursos para pagar la membresía de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ni al Comité Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso).

A esto, la también profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), Guadalupe de la Torre, añadió que “otra parte importante dentro del campo de la docencia es la compra de materiales especializados. La restauración es cara. Se tiene que comprar mucho material y eso se ha visto muy minado, por lo tanto, no habría suficiente para que los estudiantes puedan hacer sus labores”.

Refirió que el mantenimiento del edificio la ENCRyM es tan fundamental como lo es el resguardo del patrimonio que ahí mismo se restaura: pintura, escultura, cerámica y otro tipo de objetos patrimoniales. La escuela debe recibir reparaciones constantes ante las filtraciones que ponen el riesgo el material en conservación. Advirtió que los proyectos de investigación se han reducido a cero en una escuela que fue pionera en restauración en América y hoy en día es una de las más reconocidas en el mundo.

Denise Hellion, investigadora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, apuntó que se los acervos bibliográficos, hemerográficos y documentales, cuyo material de soporte es delicado, también estarían en indefensión, puesto que requieren de una atención especial de restauración y conservación.

Agregó que el recorte afectará en el salario de todas aquellas personas contratadas para las distintas áreas de los 161 museos del INAH en todo el país. También fue incisiva en la merma al presupuesto para el mantenimiento de los recintos y las afectaciones constantes por las condiciones de la ubicación de los inmuebles expositivos y se hará merma de la difusión de la oferta cultural en ellos. Con todo eso, reflexionó, se tendrá que replantear la función de los museos en materia del fortalecimiento a identidad de la población y de educación de la población.

Por otra parte, “la reducción del Capítulo 3000 tiene un impacto casi determinante para muchos de los trabajadores que están contratados eventualmente en el instituto (…) eso no es necesariamente responsabilidad del instituto sino que creo que es una especie de vicio de la administración pública, además de que tiene problemas de carácter laboral que no se resuelven”, añadió el antropólogo e investigador Bolfy Cottom.

Las anteriores son apenas unas de las vastas afectaciones que conlleva una reducción de presupuesto de tal magnitud, una afronta, coincidieron los especialistas, no hacia el gremio sino hacia la noción de identidad de toda una población.