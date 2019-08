“El ensayo urge, más que el procedimiento definitorio, la interacción de sus conceptos en el proceso de la experiencia espiritual. En ésta, los conceptos no constituyen un continuo operativo, el pensamiento no procede linealmente y en un solo sentido, sino que los momentos se entretejen como los hilos de una tapicería. La fecundidad del pensamiento depende de la densidad de esa intrincación”.

Leí el libro de ensayos Alberca vacía, de Isabel Zapata (Argonáutica, 2019) a la luz de esas palabras que Theodor Adorno escribió en su famoso texto El ensayo como forma. La pregunta que me viene a la mente es, pues, ¿qué intrincación ofrece este conjunto de ensayos?

Me parece que al conjunto de estos textos lo baña una frase contenida en el primer ensayo: “Ser el menor de los hermanos significa que todo pasó antes que tú: te perdiste los principios, pero estarás presente en todos los finales”. En efecto, el libro deja la impresión de que ya todo ocurrió, pero uno continúa aquí, y desde este punto reflexiona sobre las cosas.

¿Y cuáles cosas son esas cosas?

Un leitmotiv importante que recorre el libro en varios momentos es la familia de la autora: su hermano, su padre y, principalmente, su madre. Eso me hace pensar en otras palabras de Adorno: “El ensayo refleja lo amado y lo odiado”. Es decir, si en el género ensayo los afectos deberían jugar un papel muy importante, en los textos de Zapata esta afirmación se lleva a cabo.

En este marco de emotividades se puede leer un par de piezas referidas a los animales. Es significativo el de la “Breve historia de las virtudes perrunas”, que incluye lo mismo a Hachi (el perro de la película con Richard Gere), que a Argos (el can que esperó a Ulises para poder morir en paz). Si hoy día se ha popularizado el término perrhijo es porque en efecto muchas personas, por razones ideológicas, económicas o de salud, no pueden tener hijos. El perro, de distintas maneras, ocupa hoy el centro de la vida contemporánea en ciudades como la capital de México. Por lo demás, este ensayo no carece del afecto mencionado: “Yo, por ejemplo, tuve una perra que amaba los cacahuates”, dice Zapata.

El texto “Elogio de Nosferatu”, sobre los pulpos, se inserta igualmente en el debate actual sobre el especismo, según el cual habría que abrir un debate sobre los derechos que tenemos todos lo seres vivos en el planeta, no sólo los humanos. “Observar a los pulpos es enfrentarnos a lo poco que aún comprendemos de los fenómenos mentales conscientes, lo cual casi equivale a decir que no sabemos qué nos hace humanos”, dice Zapata.

Finalmente, otro ensayo que destaco, porque le habla directamente a nuestro presente, es “Contra la fotografía”. Además de tener ese carácter íntimo, con una gran carga emocional, reflexiona dando un revés a la idea de que la fotografía preserva; acaso más bien borra. El “viejo miedo mágico a la fotografía se encuentra renovado en el entorno actual de los nativos digitales. La cámara no se lleva tu alma, pero hace algo parecido: consume tu vida”.

Me parece que los nueve textos del volumen, de los cuales sólo mencioné unos aquí, responden a la pregunta que me hice al comienzo de una forma que incluso pude rastrear en el último texto, “Maneras de desaparecer”: “Soy donde no estoy: habito el pasado, los recuerdos ajenos, los espacios donde hubiera vivido si tan sólo”. ¿No es acaso como tanta gente se siente hoy día, con ese vacío? Ésa es la intrincación que, observo, alcanza el libro.