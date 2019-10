“Behind the walls”, la escultura del artista español Jaume Plensa, se presentará en el Museo Nacional de Arte (Munal) a partir del 23 de octubre. En meses pasados, la pieza se convirtió en la obra pública temporal más fotografiada de la ciudad de Nueva York, cuando permaneció en la explanada del Rockefeller Center.

“La Fundación Callia, presidida por Carmen Reviriego, tiene el honor de inaugurar la primera exposición pública de Jaume Plensa en México, considerado uno de los 10 mejores escultores del mundo”, se señala en el comunicado.

La madrugada de este jueves, “Behind the walls” llegó a nuestro país directamente desde Nueva York. Es una gigantesca cabeza de mujer de unas dimensiones de 7 metros y medio de altura y 2 toneladas de peso.

La escultura se encapsulará entre los históricos muros del Patio de los Leones del Munal. El miércoles por la noche, el Munal compartió la manera en que se transportó.

“Las mismas manos que pueden construir un muro y cegarnos, son aquellas en las que podemos tomar la responsabilidad de la libertad individual. Entre el allí y el aquí, “Behind the walls” dejará un mensaje difícil de olvidar a todos aquellos que hayan vivido la experiencia de estar en su presencia”, comunicó el museo.

Desde su instalación el pasado 25 de abril en esta popular ubicación de la Gran Manzana, cientos de personas se han fotografiado junto a la monumental escultura convirtiéndola en uno de los sitios más visitados .

El escultor y grabador español Jaume Plensa ha expuesto en diferentes partes el mundo como: Gran Bretaña, Japón, Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Australia o China, aunque esta es la primera vez que llega a México. Algunas de sus piezas se han exhibido en Zona Maco.

“‘Behind the walls’ como un espejo inevitable que arroja al observador a las preguntas más apremiantes: ¿Quién decide lo que no queremos ver? ¿De qué lado quedamos en los muros que construimos? ¿Desaparece el mundo que no nos gusta por el mero hecho de no verlo? ¿Es realmente una opción no mirar?”, señaló la especialista en mercado del arte Carmen Reviriego, presidenta de Fundación Callia y responsable de la llegada de la pieza.

“Behind the walls” se inaugurará el día 23 de octubre y permanecerá hasta el 24 de febrero del 2020. Alrededor de este proyecto expositivo, el Munal ha organizado un programa de actividades que dará a conocer en breve.

¿Quién es Jaume Plensa?

Jaume Plensa es uno de los artistas españoles vivos con más proyección internacional.

Le han sido concedidos numerosos galardones a lo largo de su carrera, como la Medaille de Chevalier des Arts et des Lettres, del Ministerio de Cultura de Francia, en 1993; el Premio Nacional de Bellas Artes, del gobierno de España, en el 2012, y el título de doctor honoris causa del Art Institute of Chicago, en el 2005, entre otros.

Es muy activo en proyectos en espacios públicos, entre sus célebres esculturas públicas destacan la “Crown Fountain” en el Millennium Park de Chicago, “Roots” en las Toranomon Hills de Tokyo, “Awilda” en el Pérez Art Museum de Miami o “Rui Rui” en el Palazzo Cavalli-Franchetti de Venecia.

[email protected]