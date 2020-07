El 28 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Hepatitis para recordar que es una enfermedad que todavía existe, el tema de este año está enfocado en un Futuro libre de la enfermedad, por lo que dentro de las acciones principales para lograrlo es la vacunación, asegura la doctora Yolanda Cervantes, infectóloga pediatra.

Existen diferentes virus que causan esta inflamación del hígado, las más frecuentes en México son la A, C y B, en orden de frecuencia. El virus de hepatitis B y C se transmite principalmente por acciones de riesgo a través de la sangre; en el caso de la hepatitis A, su transmisión se conoce como fecal-oral, a través de alimentos contaminados, mal saneamiento, fecalismo a ras del suelo, agua contaminada, mediante personas que atienden guarderías, o mal manejo de los alimentos.

La especialista comparte que el hecho de que las condiciones sanitarias en nuestro país hayan mejorado, han permitido que México pasara de una condición de alta endemicidad, donde prácticamente todas las personas a los cinco años ya habían padecido hepatitis, a una mediana endemicidad, donde menos del 50% de la población infantil ha enfermado; sin embargo, a lo largo de la vida todavía hay posibilidad de encontrar el virus, pues no ha desaparecido.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este sería el momento donde implementar una vacunación universal a partir del primer año de vida, permitiría bajar mucho más esta probabilidad de contagio. La también directora médica del área de vacunas en GSK México fue contundente, al año se dan alrededor de 100 millones de casos nuevos que se podrían prevenir a través de la vacunación.

A pesar de que hay vacuna contra hepatitis A desde 1995, se usa poco porque se administra únicamente a grupos de riesgo, no está de manera universal en la cartilla de vacunación en nuestro país, eso deja aún abierto el riesgo de contagio, aunque hoy se evalúa su introducción como vacuna universal, se sabe que los presupuestos no son infinitos y hay que priorizar, en épocas de Covid-19, el tema se vuelve aún más complicado.

En promedio 8 de cada 10 personas en el mundo se contagia, por ello, dijo, hay que tener mucha consciencia del lavado de manos, comer alimentos cocidos, beber agua potable, evitar fecalismos al ras del suelo y adicionalmente la vacuna, pues se ha demostrado que la tasa de infección por este virus se ha reducido más de un 95% desde que existe.

La doctora Cervantes concluye: “este es un momento importante para recordar los beneficios de la prevención y la vacunación en general, la Covid-19 nos recuerda el autocuidado y autoconsciencia, además de cuidar nuestro esquema de vacunación”.

En el mundo hay 325 millones de personas con hepatitis C, de las cuales, 80 % de ellos no tienen acceso a las pruebas de detección ni al tratamiento. Sólo en México, 4 de cada 1,000 personas viven con este virus, la mayoría de ellos no presentan síntomas hasta que el padecimiento está muy avanzado.

