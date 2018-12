Un recorrido por las librerías revela la época navideña. Si rascas sobre la lista de los más vendidos, encontrarás novelas de Navidad envueltas por todas partes en oropel.

Sin embargo, 175 años después de que Charles Dickens publicara Cuento de Navidad, en la actualidad la novela navideña ha sufrido una transformación mucho más radical de la que experimentó Scrooge.

Hoy en día, el trineo de Santa no podría llevar todos los títulos que se encuentran en librerías. Hay thrillers, fantasías, westerns, ciencia ficción, cuentos de fantasmas, cómics y comedias. Todos navideños, especialmente romances. Demasiados romances, desde citas juveniles tan naturales como la nieve hasta historias eróticas.

Entre los 500 libros más vendidos en todos los formatos en Amazon, la Navidad fue el tema más popular la semana pasada.

Te presento algunas recomendaciones:

1. Jingle Balls, de Vanessa Waltz. Un título de juego de palabras, un romance espectacular.

2. Eating her Christmas cookies, de Alina Jacobs. Sí, otro juego de palabras en el que subyace erotismo puro.

3. The Christmas Scorpion, de Lee Child. Una historia de un criminal que destapará muchas sorpresas.

4. Scrooge me again, de Milly Taiden. El libro cuenta la conmovedora historia de una mujer que encuentra el amor en otro planeta.

5. A baby for Christmas, de Layla Valentine y Holly Rayner. Estos dos autores emprendedores escriben novelas sobre multimillonarios.

7. Christmas Wish, por Chiah Wilder. Un veterinario encuentra a una mujer que vive en su propiedad con un pequeño hijo llamado Timmy. ¡Que Dios los bendiga a todos!

8. All I want for Christmas... Is My Sister’s Boyfriend de Brooke Blaine y Ella Frank. ¡Vaya nombre! Siempre habrá alguien en todas las familias a quien es muy difícil elegir el regalo.