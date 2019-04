Según un contrato del 2017, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX asignó sólo 1 millón de pesos a los Premios Metropolitanos de Teatro (Metro) que ayudó a los organizadores a la presentación y lanzamiento del proyecto el año pasado.

Sin embargo, a pesar de la promesa del fondo mixto de ayudar económicamente a los organizadores para la ceremonia, la realidad es que los dejó solos en su primera entrega.

“En todo el 2018 no recibimos nada y mucho menos 7 millones de pesos como publicaste. Es cierto que teníamos una promesa de apoyo del fondo, pero no sucedió, pues nos dijeron que no tenían dinero y entonces tuvimos que poner dinero yo y Mariana Garza para la ceremonia y mucha gente nos apoyó y no cobró un solo peso para que la ceremonia fuera un éxito con espectáculos de alto nivel”, señaló en entrevista Sergio Villegas Parada, presidente la Academia Metropolitana de Teatro (AMdT).

Hace unos días, anunció que se cancelaban los Premios Metropolitanos de Teatro al no concretar a tiempo el apoyo económico de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo (tanto locales como federales) ni del fondo mixto.

Hace algunos meses, Sergio Villegas, presidente la AMdT, tuvo una reunión con Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura capitalino; la senadora Susana Harp y el diputado Sergio Mayer para hablar de financiar los Metro; Mayer prometió cabildear para que salieran en los etiquetados, pero no aparecieron y tampoco hubo etiquetados.

“Hay 500 millones de pesos que absorbió la Secretaría de Cultura, pero según sé no se van a destinar para los proyectos que sugirió Mayer, y muchos proyectos se van a quedar en el limbo, como nosotros, después de tanta junta, ni fuimos sugeridos”, expuso.

Por esto, recurrieron una vez más a Sara Paola Galico Félix Díaz, directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística, pero los dejó plantados dos veces y cuando por fin los recibió los trató mal.

“No nos atendió con atención, nos dio 20 minutos y se fue. Y nos dijo que fuéramos con el secretario de Cultura de CDMX o con Turismo, y allí tampoco encontramos apoyo”, señaló.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, conoció los problemas de los Premios Metro, pero tampoco hubo una respuesta.

¿Por qué son importantes los Premios Metro? “Porque contagian de entusiasmo al público por las artes, eso hacen los premios y más si los haces con un formato entretenido que llegue a todos los rincones de este país y fue tan exitosa la primera edición que rompimos el rating de todas las entregas de premios como los Fénix, Platino, los arieles e incluso los Tv y Novelas” .

Hasta el 29 de abril, la AMdT continuará calificando las 50 producciones inscritas al premio hasta el momento, y pidió a los 25 miembros del jurado que sigan asistiendo a evaluar las obras.

“La esperanza muere al último. Estamos buscando apoyo con la Iniciativa Privada”, dijo Villegas.

