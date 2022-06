De acuerdo con Adrián García, coach ontológico, la salud y el bienestar se logran cuando están alineadas la mente, el cuerpo y las emociones, sin embargo, hoy para lograr ese objetivo se buscan respuestas exprés.

Las grandes industrias han planteado que para tener algo de inmediato, se tiene que gastar, sin embargo lo realmente necesario se puede obtener a bajo precio e incluso gratis”.

Él asegura que el término gratis no quiere decir que no tenga un costo, “Hoy la mayoría de las personas prefieren gastar tiempo y dinero en una enfermedad, pero no en la prevención de la enfermedad o la salud”. ¿por qué la gente prefiere esto?, “la respuesta es que esto se traduce en disciplina, esfuerzo y cultura (como la manera en que interpretamos las cosas)”.

Para poner en contexto la forma en que se puede lograr la “salud a bajo costo”, García puso algunos ejemplos de acciones muy concretas:

La alimentación. Esta debería tener una base de frutas y vegetales crudos, acompañados de leguminosas, estos elementos tienen un costo menor en un mercado que en un supermercado, además de que son más frescos y evitamos la compra de azúcares, harinas, grasas procesadas, todos estos productos que se encuentran de manera inmediata en los grandes almacenes y que son los causantes de una gran cantidad de padecimientos, que también tendremos que pagar para sanar. “En mi caso, una vez que dejé de pararme en los supermercados, el ahorro fue de hasta un 40% de mi presupuesto”.

Explica que al ingerir vegetales se activa la serotonina, es decir, un neurotransmisor que activa la hormona del bienestar; por el contrario si consumimos harinas y azúcares se activa la dopamina, que manda una señal al cerebro de placer, pero esto no permite lucidez ante problemas difíciles. “Es muy diferente sentirte eufórico que sentirte en paz, lo primero nos genera una dinámica de adicción”.

Consumir agua. Esta es la base para que los órganos funcionen de manera adecuada. Entre sus funciones se encuentra el trasporte de nutrientes a las células, colabora en el proceso digestivo, en la respiración y en la circulación sanguínea, interviene en la contracción de los músculos y da flexibilidad y elasticidad a los tejidos, participa en el buen funcionamiento del cerebro y de los nervios, proporciona minerales esenciales como el calcio, magnesio y el flúor, que sirven para fortalecer los huesos y los dientes, contribuye con la regulación de la temperatura corporal y retrasa el proceso de envejecimiento.

El baño con agua fría. Esto es al menos un 20% de ahorro en gas LP, además del beneficio económico, hay una ganancia para el cuerpo pues se activa el sistema respiratorio, circulatorio y se libera energía (estrés acumulado) a través de una catarsis, esto disminuye el estrés, por lo tanto podríamos compararlo con un masaje relajante, pero de manera natural.

La respiración. Mucho del estrés, dolor de cabeza, migraña, insomnio, se da por la falta de oxigenación al cerebro. A veces con una sesión de diez respiraciones profundas, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire y soltándolo, esto repetido por la mañana, medio día y antes de dormir, logra poner al cuerpo en un estado de oxigenación y de bienestar. “Esto simplemente es disciplina”.

El ejercicio. Para activar el sistema metabólico, sólo se requiere de 20 minutos al día. Lo importante es encontrar una actividad donde se empiece a sudar, puede ser bailando o incluso trapeando, esto activa el sistema linfático, pues el sudor no es para bajar de peso, sino para eliminar toxinas. Para muchas personas la limitante es el tiempo, sin embargo el especialista sugiere que del tiempo dedicado a las redes sociales, se tome 20 minutos para este fin. Recordó que caminar o trotar es gratis, por ejemplo.

Tomar el sol. Esto activa el hígado para que se produzca la vitamina D, misma que eleva el sistema inmunológico. Es promotor de la epitelización y la circulación, promueve la cicatrización de las lesiones, aumenta el número de glóbulos blancos, metaboliza el colesterol, baja la presión arterial, ayuda a definir los ciclos de sueño, promueve la síntesis de la serotonina.

Atención a las emociones. Reconocerlas, entenderlas, enfrentarlas y orientarlas ayuda a una mejor convivencia con los demás y sobre todo para sentirnos bien. Las emociones siempre tienen un registro en el cuerpo, las sentimos todo el tiempo, sin embargo, no siempre nos detenemos a revisarlas y a entenderlas en nuestra vida diaria. Es muy importante aprender a identificar qué sentimos y preguntarnos hacia quién lo sentimos , cómo ha ocurrido, en dónde sucedió, cómo se siente, etc.

El especialista reiteró que la diferencia entre una salud a largo plazo, a una a corto plazo, es la disciplina, misma que genera emociones y acciones, esto de manera repetida se convierte en una manera de vivir y de ser, esto hará que en el futuro ahorremos tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Pero cómo se logra la disciplina? Desde la conciencia de que el ser más importante y valioso que hay que cuidar es a uno mismo en tres aspectos fundamentales: mente, cuerpo y emociones. De esto depende la salud y el bienestar.

nelly.toche@eleconomista.mx

kg