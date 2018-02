Este miércoles 28 de febrero, la Sala de Arte Público Siqueiros presentará una instalación transdisciplinaria llamada Miiundasïkantani, que permitirá transformar la manera en la que vemos los espacios por los cuales transitamos de manera cotidiana.

La pieza es descrita por su creadora Rocío Cerón como una acción poética: una pieza sonora que recolecta ruidos, texturas, voces y anclajes sonoros que se dan en el espacio público del Bosque de Chapultepec, la Sala de Arte Público Siqueiros y el barrio de San Miguel Chapultepec.

Al preguntarle a Rocío cómo es posible transformar en poesía toda una serie de sonidos que aparentemente están en caos, ella nos comenta: “Escuchando. Lo más importante es escuchar porque si no, te pierdes de las sutilezas, de los pliegues o de los bordes de los sonidos que hay alrededor y adentro de ti, de tu voz interior. La poesía siempre escucha si no, no existe”.

La palabra “Miiundasïkantani” es una palabra purépecha, que significa reconocer el lugar: “Tienes que reconocer el lugar para habitarlo. Reconocerlo es habitarlo. Y no se puede reconocer algo si no lo habitas. Cuando vas en el pesero, lo habitas por un cierto lapso de tiempo.

Y si lo haces habitualmente crees que todo es igual y no es verdad, hay una sutileza de las voces, de las cosas que están a tu lado, de la gente que está ahí, y eso es justamente lo que nos interesa a nosotros, y sobre todo por el México en el que vivimos, por la responsabilidad de quiénes somos en este país”.

Para Rocío Cerón, el bosque de Chapultepec es el espacio más democrático de esta ciudad, ya que es capaz de conjuntar a gente de diversas edades y clases sociales: “En esta travesía me ha tocado gente que se siente preocupada o que está echando novio… y es que hay una gran cantidad de experiencias que van de lo íntimo a lo comunitario. Chapultepec (por su historia) es el gran lugar de vida, sacrificio, muerte y renacimiento de la Ciudad de México”.

La instalación estará integrada por textos poéticos que Rocío leerá en voz alta, así como por los pasajes sonoros que se “levantaron” del ambiente (sonidos de la gente, del bosque, etc…), parte que corre a cargo de Abraham Chavelas, y por video e imágenes de Rubén Gil, elementos que serán proyectados en las puertas de la Sala de tal manera que puedan ser vistas por fuera y por dentro.

La instalación se llevará a cabo el miércoles 28 de febrero a las 19:30 horas en la Sala de Arte Público Siqueiros (Tres Picos 29, colonia Polanco).

@faustoponce