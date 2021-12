Monterrey, Nuevo León. Una de las mayores preocupaciones que ha dejado la pandemia es la falta de capacitación práctica para el desarrollo de habilidades a la hora de participar en el campo laboral.

“En el caso de la educación superior hemos visto la merma de educación y de aprendizajes sobre todo en la parte técnica. Terminando mayo después de la vacunación entre mayo y el 30 de agosto realizamos un ejercicio de entrenamiento institucional donde aquellos protocolos que habíamos realizado y ahora sí después de la vacuna, teníamos la libertad o la tranquilidad de trabajar, por lo que decidimos abrir de manera voluntaria a las instituciones para que participaran y arrancaran sus protocolos, lo que se privilegió que aquellos espacios donde se tuviera mayor riesgo de rezago y aquellas actividades prácticas”, comentó Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación del estado de Querétaro.

Durante el octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa, CIIE 2021, organizado por Tecnológico de Monterrey y el Institute for the Future of Education, Soto Obregón mencionó que aquellas actividades prácticas son las que hoy reportan en donde, ese es el aprendizaje o la comprobación del aprendizaje de la competencia, difícilmente lo haces a través de un simulador.

“Otra de las afectaciones es la falta de adquirir estas habilidades de estar a la distancia está dificultando de manera importante que los chicos que terminaron en el Conalep o el CECyT puedan transitar de una manera exitosa en el mundo laboral”, enfatizó la Secretaria de Educación del Estado de Querétaro.

Hay miles de jóvenes que terminaron sus estudios que tienen un certificado, pero el certificado poco sirve en términos de las habilidades que no adquirieron. “La incorporación del mercado laboral por competencias que no se adquirieron en la escuela o por competencias que requiere la empresa no están en la currícula, es algo de todos los días”.

“Tenemos interacción con los principales clústeres del estado, el aeronáutico y el automotriz, hoy no reportan una situación de esa naturaleza. Pero hay que decirlo la industria aeroespacial, prácticamente desapareció, los vuelos se perdieron durante año y medio. Hay una depresión importante del sector productivo y eso ha generado que haya menos demanda de empleos”, dijo Soto Obregón.

Consideró que el sector de la industria en Querétaro está tratando de recuperarse y tiene el recurso humano para ello, “la batalla sigue siendo la de siempre, como juntamos el currículum con la exigencia y eso tiene que ver con las capacidades de vinculación de los propios subsistemas y las capacidades de la propia industria a abrirse y saber que si no interactuamos academia e industria esta brecha siempre va a existir, y esto se agrava con la pandemia. Lamentablemente es una de las herencias que tenemos en el sector educativo que siempre se tiene que atender”.

Trabajo vinculante

Durante el panel magistral, “La Educación Frente a la Pandemia: Una Visión desde la Experiencia de los Estados”, Sofialeticia Morales Garza, Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León consideró que hay una asignatura pendiente, “tenemos una dispersión en educación media superior es una asignatura pendiente, todos capacitan para un trabajo y nadie capacita para un trabajo vinculante.

“Hemos buscado que sin grandes inversiones se forme a los alumnos con educación dual, un modelo de formación dual. Con esta preocupación y sin esa inversión como hacemos para que nuestras instancias se formen con esta idea de educación dual”.

Sofialeticia Morales Garza dijo que para darle cauce a la preocupación, crearon el proyecto Sello Nuevo León que permitirá ofrecer capacitación técnica vinculada a las empresas a los jóvenes que ya egresaron, pero como producto de la pandemia no fortalecieron su capacidad técnica. “En este momento, los jóvenes que están concluyendo la educación media superior que se pasaron dos años sin tener ni siquiera con simuladores un trabajo de formación técnica en la empresa”.

La Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León comentó que en la Ciudad de Apodaca (municipio que forma parte de la Zona Metropolitana de Monterrey) realizarán un proyecto piloto (Sello Nuevo León), “que nos va a servir para apoyar a los jóvenes producto de confinamiento en los ciclos escolares, pero también para reforzar los caminos que queremos de una formación dual”, dijo Morales Garza.

“Tenemos planeado un foro de educación dual, donde analizaremos a detalle el modelo alemán, el modelo francés, lo que ha hecho la Universidad de Nuevo León, lo que ha hecho en Saltillo el Grupo Gissa, y diversas experiencias de formación dual, para ver cómo lo implementamos”, mencionó.

La ponencia se puede ver completa aquí.