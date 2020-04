La niñez, dijo el poeta Rainer María Rilke, es la verdadera patria del hombre. Con su sapiencia, estilo y simpatía por la infancia, sus pensamientos poco tenían que ver con el sentir de mexicanos y latinos sobre los niños. Aquello del escritor inglés G. K. Chesterton, escribiendo que lo extraordinario de la infancia es que cualquier cosa en ella es maravillosa, palidece ante perlas del refranero nacional como “el que con niños se acuesta que con su pan se lo coma” o de la sabiduría popular que advierte: “El que desde niño es guaje, hasta acocote no para”.

Sin embargo, todavía es verdad que donde hay niños existe la edad de oro y que llevan, desde siempre, la carga de ser la esperanza del mundo. Quizá por ello, en una tierra muy lejana y hace más de 100 años, se acordó que debían tener un día especial para celebrarlos. Fue en 1800, a instancias de la señorita Eglantine Jeff, fundadora de la Unión Internacional para el Bienestar del Niño y la Caja Británica de Ayuda al Niño, cuando se habló por primera vez los derechos del niño y se asentaron en la Declaración de Ginebra o Declaración de los Derechos del Niño, y se acordó dedicar en cada país una fecha del año de reconocimiento y festejo. Para variar, la responsabilidad de la infantil jornada fue la Asamblea General de las Naciones Unidas que en 1954 recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente.

En nuestro país se determinó que sería el 30 de abril y después se sumaron muchos otros: Bolivia los festeja el 12 de abril, Colombia el último sábado de abril, en Paraguay es el 31 de mayo, en Venezuela el tercer domingo de junio, en Uruguay, el 9 de agosto, y en Argentina, el segundo domingo también en el mes de agosto. (Todo lo anterior, lector querido, sólo para que quede claro que niños hay en todo el mundo y en todas partes se cuecen habas).

La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. La fiesta, usted ya lo sabe, se celebra en general con cantos, disfraces y juegos. Muchas veces con permiso de faltar a la escuela y otras con pasteles, dulces y regalos. (Como dato frívolo y curioso, el Día del Niño en México es también la fecha de nacimiento del conejo Bugs Bunny, personaje animado, cínico y simpático, que apareció por primera vez en el corto Porky’s Hare Hunt, el 30 de abril de 1938, luego se convirtió en personaje estelar de una serie de caricaturas y del que es muy probable pocos niños pequeños tengan hoy la referencia).

Fuera de toda caricatura, criar niños y celebrarlos bien es una cosa seria, no sólo porque, como decían las bisabuelas, el que no aprende a sus años sufre amargos desengaños, sino porque se supone que la función de los adultos frente a los niños es educarlos. Idealmente, formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no depender de otros. Pero la tarea no es fácil, los educadores muchos, las opiniones contradictorias y el encierro —aunque sanitario— inevitable.

La celebración de este año también será muy diferente. No habrá amiguitos, ni festivales, ni desfiles, ni paseos. Y aunque para muchos —aunque afortunados—, la escuela y la casa están a punto de volverse indistinguibles, hay muchas opciones para festejarlos. El mundo en cuarentena sigue siendo ancho y ajeno y la lectura todavía el mejor regalo. (Tienen razón los que opinan que la literatura para niños es ante todo, literatura y que, por lo tanto, no hay temas adecuados o no para los niños, hay sólo formas de presentarlos, de acuerdo con sus capacidades cognitivas o vivenciales).

Es posible que ante el ofrecimiento de una lectura como regalo del Día del Niño, sus infantes pongan caras de decepción o aburrimiento, pero todo depende de cómo se entrega, quién lo escribe y de qué se trata. Y de si puede usted narrar que las librerías de allá afuera siguen siendo castillos encantados, los libros las mejores naves para viajar lejos y las historias de los cuentos, aunque no hablen desde el papel, la mejor fiesta de todas.

Avisado está y con tiempo, lector querido. Un interminable puente se avizora y no sabemos cuándo llegaremos a otra orilla. La fiesta de lectura puede comenzar el jueves y no terminar nunca. Ya lo dijo Graham Greene: siempre hay un momento en la infancia, cuando la puerta se abre y deja al futuro salir. Si detrás de la puerta hubo libros y lecturas, esa patria que es la infancia habrá sido la mejor de todas.