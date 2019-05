Desde el pasado fin de semana, gran parte del Laboratorio Arte Alameda está inmerso en la penumbra. Incluso la entrada de la nave principal del antiguo templo del siglo XVI no está del todo abierta. Es mínima la cantidad de luz natural que han dejado colar al interior del recinto. Es por la obra del artista visual mexicano Emilio Chapela, quien desde el sábado dispuso para el público la exposición individual En el tiempo de la rosa no envejece el jardinero, una muestra reflexiva sobre las escalas del tiempo: el nimio, el humano, el de las rocas y el del universo.

Es una exposición poética, inmersiva, imponente por la magnitud visual y sonora de las instalaciones que Chapela ha propuesto para su muestra, algunas hechas en los últimos años y otras, trabajadas exprofeso para la ocasión. La curaduría, a cargo del filósofo e historiador José Luis Barrios, es también un acierto para esta inmersión en la reflexión sobre uno mismo y su escala ante el vasto universo.

La capacidad aislante del recinto histórico hacia el exterior y su potencial sonoro, así como la luz tan tenue que predomina, abrazan al visitante desde que este apenas pone un pie dentro del Arte Alameda.

El nombre de la exposición dice mucho de la introspección que Chapela pretende provocar: así como la rosa, en su escala de tiempo, no verá al jardinero envejecer, este no notará a las montañas transformándose, lo mismo que éstas no podrán ver a las estrellas menguar ni morir.

Como habitar la pieza

Todos los espacios del Laboratorio Arte Alameda han sido ocupados por estas pequeñas pléyades aisladas que son sus instalaciones, piezas con herramientas audiovisuales, mínimas, quizás, pero poderosas por su presencia visual y sonora en este espacio que se presta para la experimentación.

Hay mucho de la reflexión sobre el espacio-tiempo en la propuesta de Chapela. La primera pieza pone el tema sobre la mesa. Su nombre es “Leche de Hera” (2019), es una compleja composición que se interpone al espectador en las escaleras de la nave central. Se trata de una serie de marcos de madera con tela sobre las que Chapela ha colocado objetos de todo tipo de volúmenes, pesos y materiales: roca, metal, madera, cristal, para hablar sobre la gravedad, la inercia y el magnetismo. La tensión de las telas y su flexión a partir del peso de estos materiales son el ejemplo claro del comportamiento del espacio a gran escala.

Desde ahí, a la distancia, se distingue en el fondo el estruendo del latido de un corazón que retumba por toda la nave principal. El ritmo agitado es hipnótico, invita a caminar hacia él. Ese sonido imponente, rítmico, se entrecruza con el de una respiración agitada que se distingue más conforme uno se acerca hacia él. Ambos sonidos son emitidos por un par de altavoces que hacen parecer a la nave principal como la caja torácica de un ser vivo y el escucha, su habitante. Al fondo, sobre los tres muros del ábside del antiguo templo, el frontal y los laterales, se proyecta un video inmersivo que fue tomado por una cámara de 360 grados mientras el propio Chapela escalaba el volcán Iztaccíhuatl. De ahí provienen los sonidos. Es la frecuencia cardíaca del artista durante su esfuerzo por subir la pendiente sin jamás llegar a la cima. La pieza lleva por nombre “En la memoria del volcán nunca mueren las estrellas” (2019). Es una reflexión sobre el corazón como medida de la interacción entre el tiempo y el cuerpo.

Tiempos distintos son uno mismo

La capilla lateral del Arte Alameda también está tomada por una sola instalación inmersiva: “Usumacinta” (2019), cinco pantallas postradas sobre el suelo que muestran la reproducción de cinco cámaras sumergidas en la afluente del río Usumacinta, con 13 canales de sonido independientes que generan en el espacio de esta nave la sensación de estar inmerso en el agua, provocan un salto mental, inmediato, al fondo del agua y sus turbulencias.

Más allá, del otro lado de la nave central, en el Bajo Claustro, inmerso en la oscuridad, Chapela instaló 12 arcos semicirculares que componen la pieza “Aquí, en el Polo, no hay cómo saber la hora” (2019). Uno de esos arcos se yergue como si fuera parte de una bóveda. En él Chapela instaló una serie de luces rudimentarias que se encienden de manera secuencial, imitando el paso cenital del Sol. El resto de los arcos languidecen sobre el suelo; representan a los husos horarios como parte de una medida de tiempo que colapsa entre más de está cerca del Polo Sur, donde todos ellos convergen y parece que el tiempo no camina, donde todas las horas parecen posibles en un mismo momento y ninguna lo es realmente. Es un discurso sobre la vulnerabilidad de nuestra manera de medir del tiempo.

Video, escultura y arte objeto

Estas instalaciones centrales han sido complementadas con videos y otras piezas escultóricas o de arte objeto en los que Chapela explora temas como la gravedad, la luz, la perspectiva, el calor, la contracción, la inercia. Es un recorrido que provoca en el asistente, mientras permanece en el recorrido, la sensación de que los tiempos en el Laboratorio Arte Alameda fueran distintos a los del exterior.

En el tiempo de la rosa no envejece el jardinero permanecerá en el espacio ubicado en Doctor Mora 7, colonia Centro, hasta el próximo 14 de julio.

