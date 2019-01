En la constante evolución de conceptualización, de creación y de disfrute de la música, ésta a lo largo de la historia ha traído consigo mensajes que, para algunos como Robin Perkins, mejor conocido por su seudónimo El Búho, fundan la esencia de la música.

El ahora productor del sello discográfico Zhika Zhika con sonido tribal electrónico se concentró en respetar y rescatar el mensaje de las culturas indígenas que tanto ha estudiado y admira, a pesar de que sus orígenes se encuentran en Inglaterra.

Luego de vivir dos años en México, el también ambientalista que ahora radica y trabaja desde París en Green Peace, regresó a nuestro país con una gira de conciertos que presentaron lleno total en ciudades como Tulum, Guadalajara, Cholula y la Ciudad de México.

En una entrevista con El Economista el músico compartió sus procesos de creación musical, su inspiración y los nuevos proyectos que le esperan luego de estrenar su más reciente sencillo: Camino de Flores.

—¿Cuál es el mensaje de la música de El Búho?

Lo que yo intento hacer, sin sonar demasiado espiritual, es transmitir que somos parte de la naturaleza. Muchas veces pensamos que somos dueños de la tierra y que podemos hacer con ella lo que nos da la gana.

Al final debemos entender que somos un animal como todos y que estamos dentro de un ecosistema, como todos los demás, y que nos hemos pasado todos los límites en cuanto al medio ambiente.

Por eso ocupo la música, que tiene mucho potencial para llegar a la gente, aunque intento hacer una fusión de eso no tan obvia. En Bolivia trabajé con Luzmila Carpio un tema que se llama “Madre Tierra” y por medio de entrevistas y trabajo de campo logramos rescatar la visión de la tierra que tienen los pueblos originarios.

También tengo un proyecto que conjunta el medio ambiente con DJ de música electrónica los cuales organizamos una compilación que saldrá el 23 de abril de este año, y que habla del cambio climático con el objetivo de ocupar nuestra posición para influenciar en la cultura.

—¿Por qué a El Búho le interesan los temas de conservación del medio ambiente?

Yo nací en una familia en la que mi madre trabajaba cuidando el medio ambiente y mi padre es profesor de geografía en una universidad, cuando era niño siempre salíamos de vacaciones fuera de la ciudad por lo que el cuidado al medio ambiente siempre formó parte de mi vida.

—¿Cuál es tu proceso de creación musical?

Hay unas cosas que se llaman soundscapes en donde los ambientes son vistos como una orquesta. Yo retomo esa idea. Entonces si vas a una selva y grabas lo que existe ahí, cada animal, cada pájaro tiene una frecuencia diferente que con la evolución consiguieron una frecuencia distinta en la orquesta de la naturaleza.

Es increíble pensar que vas a un espacio natural y los monos están en una frecuencia más baja, los insectos en un más alta y al final todo tiene sentido, veo eso como una inspiración y como un instrumento que a final de cuentas podemos usar, a mí me gusta mucho la idea de transportarme con la música a un lugar, te hace pensar y te da un feeling.

Me gusta mucho grabar y usar sonidos de un lugar y que esa sea la base de la canción. Si vas a un río, tienes el ritmo del río, también soy muy fan de las cigarras que también tienen un ritmo, una parte es componer, hacer música y la otra es cómo la música puede tener un mensaje más abierto.

—¿Por qué elegiste Latinoamérica como fuente de inspiración para tu obra?

Yo estudié Estudios Latinoamericanos en la ciudad de Glasgow, Escocia, porque siempre me ha fascinado la historia del continente (americano) debido al choque de mundos y de cultura, sobre todo con Europa.

Es bastante fascinante la historia de las culturas indígenas; luego el de la colonización y el periodo de esclavitud. Cada país en Latam tiene su historia. La historia de México, por ejemplo, es como una película. Y con eso viene la música, si ves la música colombiana es tan rica y tan diversa por la mezcla que tiene de las culturas indígenas, los instrumentos y la fusión con la música originaria de Europa.

Además está también la música africana, que viene (a América) con los esclavos, la cumbia es un buen ejemplo, hay cumbias que tienen flautas indígenas, tienen un ritmo africano y además un instrumento europeo que es el acordeón.

Yo no pretendo ser un experto de las culturas indígenas, hay que tener mucho cuidado con eso, de no usar culturas que no son tuyas de una manera lucrativa; sin embargo, la cosmovisión indígena de estar relacionados con la tierra me inspira (para mi trabajo) y la admiro mucho.

—¿Cómo decidiste que ser dj era tu camino?

Estudié música desde que era muy pequeño, así que he tenido el referente musical. Yo toco el saxofón, pero cuando viví en Buenos Aires como parte de un intercambio, conocí ZZK Records, un grupo de personas que se reunían todos los jueves para poner música de América Latina, electrónica, bandas en vivo de cumbias, algo que yo nunca había escuchado.

Ahí se sembró la semilla de algo muy fresco y muy diferente. Estaba la gente de Chancha Vía Circuito (productor argentinos de Buenos Aires) vendiendo sus discos, que son parte importante de toda esa comunidad.

Luego yo emprendí viajes en el que recolecté discos y discos de la música de distintos países, principalmente de Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, México y con eso comencé a experimentar con música electrónica y mezclar sonidos.

—¿Cómo fue tu experiencia durante el tiempo que estuviste viviendo en México?

Fue en Tulum cuando fue el boom de mi carrera como productor y dj. En México grabé tres discos: uno que era sobre la Ciudad de México, en donde recolecté sonidos del pesero, del metro y de toda la ciudad; ese se llama Chinampa; está el de Cenotes que hice justo una mañana en Tepoztlán en donde me encontraba por trabajo, ese lugar tiene una energía bonita, y uno que está inspirado en la historia de México.

—¿Qué proyectos vienen este año para El Búho?

Este año queremos convertir el sello Zhika Zhika en un colectivo más social y más ambiental. Tenemos dos proyectos que van a salir este año.

Uno que me emociona mucho es el de una comunidad colombiana quienes sufrieron mucho la presencia de los narcotraficantes y los grupos paramilitares y que ahora sus jóvenes no hablan su lengua originaria, tienen una estación de radio, la única en ese idioma, por lo que vamos a conjuntar sonidos de esa zona y todo lo recaudado será para construir dormitorios para la escuela de la comunidad.

También me gustaría conjuntar sonidos y abundar en mis orígenes, aunque el pensamiento europeo es que lo verdadero es inmutable, aunque para este último todavía no tengo una fecha.

Para escuchar un poco del material de este productor y DJ, puedes entrar a https://soundcloud.com/el-buho

