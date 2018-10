El largometraje La camarista, ópera prima de la realizadora Lila Avilés que relata las vicisitudes en una vida repleta de interacciones efímeras como la de Eva, la trabajadora de limpieza de un lujoso hotel de la Ciudad de México, se levantó con el premio a la Mejor Película Mexicana en la décimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, cuya clausura y ceremonia de premiación se llevó a cabo la noche de este viernes en el Teatro Ocampo de la capital michoacana.

“Hace un año que filmé 17 días y que dejé (en ese proyecto) todos mis ahorros. Ha sido un año tremendo, lo he dedicado en cuerpo y alma. Soy la colada: no estudié cine, pero amo el cine profundamente; soy cinéfila de corazón y admiro profundamente a todas las personas que han estado aquí. Un artista es un hilo de congruencia. No nos olvidemos de esa parte humana. Es muy bello hablar con el corazón”, dijo la realizadora, notablemente emocionada, con el galardón en manos.

Al hacerse de la máxima distinción del certamen, la cinta se integra oficialmente a la programación de la 72 edición del Festival de Cannes, en 2019.

Otros de los premiados fueron Alonso Ruizpalacios, como Mejor Dirección de Largometraje por Museo, la cual también se llevó el Premio del Público; Raúl Briones, como Mejor Actor de Largometraje Mexicano por Asfixia; y Naian González Norvind, como Mejor Actriz de Largometraje Mexicano por Leona. Por su parte, Una corriente salvaje, de Nuria Ibáñez Castañeda, se llevó el galardón como Mejor Largometraje Documental Mexicano, mientras que en cortometrajes las ganadoras fueron La chica con dos cabezas, de Betzabé García, en Ficción; El peso de los caídos, en Documental; y 32-Rbit, de Víctor Orozco Ramírez, en Animación.

Para cerrar una semana de cine en Morelia estuvieron presentes Daniela Michel, directora y fundadora del certamen; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, cofundador, y Alejandro Ramírez Magaña, presidente.

Cárdenas Batel destacó la participación de las realizadoras en los distintos rubros del festival. “El tamaño del talento no tiene género y la calidad del trabajo ha dado como resultado un feliz equilibrio en nuestra competencia. Seis de once largometrajes de ficción fueron dirigidos por mujeres; siete de once largometrajes documentales fueron dirigidos o codirigidos por mujeres, y 27 de 59 cortometrajes fueron dirigidos por mujeres. Aún queda mucho por hacer pero creo que caminamos en el sentido correcto”, detalló.

Por su parte, Daniela Michel se sumó a lo referido y celebró que el propio jurado haya sido dirigido por la cineasta Lynne Ramsay.

EL programa de la décimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia se extiende hasta este domingo en la capital michoacana en todas las sedes habituales, mientras que el programa Lo Mejor del FICM de la Ciudad de México se llevará a cabo del 2 al 8 de noviembre en diversas sedes de Cinépolis, con 224 proyecciones; en la Cineteca Nacional, con seis funciones, se realizará el 3 y 4 del mismo mes; así como días subsecuentes en la Filmoteca de la UNAM, el Cine Tonalá y en los Faros Milpa Alta y Aragón.