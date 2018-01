La película "Jumanji: Bienvenidos a la jungla" se mantuvo líder de la taquilla norteamericana, desplazando al más reciente episodio de "La guerra de las galaxias" en su tercer fin de semana en las salas, según cifras preliminares de la empresa Exhibitor Relations publicadas el domingo.

"Jumanji", que da continuidad a la popular película de 1995 y es protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, recaudó 36 millones de dólares este fin de semana y acumula 244.4 millones a pesar de haber sido blanco de duras críticas.

El filme de Jake Kasdan, sobre cuatro adolescentes que se encuentran dentro de un videojuego sobre el mundo Jumanji, acumula a nivel mundial 500 millones de dólares y comenzará a exhibirse en el mercado chino el próximo fin de semana.

En segundo lugar se situó la película de terror "Insidious: la última llave", con 29.3 millones. Esta producción de Universal, la cuarta entrega de la franquicia "Insidious", retrata a una parapsicóloga que investiga uno de sus más grandes temores, en su propia casa.

El octavo episodio de "Star Wars: Los últimos Jedi" sumó 23.6 millones este fin de semana y quedó en tercer lugar, después de cuatro semanas en las salas de cine. Acumula en total más de 572 millones de dólares en América del Norte desde su estreno.

Con 13.8 millones recaudados, se ubicó en cuarto lugar el filme musical "The Greatest Showman", una historia sobre el mago P.T. Barnum, interpretado por Hugh Jackman. En tres semanas en las salas suma 76.9 millones.

En quinto lugar quedó otro musical: "Pitch Perfect 3", una secuela de Universal, con 10.2 millones recaudados en su tercera semana en la gran pantalla.

A continuación las películas que completan la lista de las 10 más taquilleras:

6 - "Ferdinand" - USD 7.7 millones

7 - "Molly's Game" - USD 7 millones

8 - "El instante más oscuro" - USD 6.4 millones

9 - "Coco" - USD 5.5 millones

10- "All the Money in the World" - USD 3.6 millones