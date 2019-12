Histórica. Así fue la última conversación de la primera jornada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el Auditorio Juan Rulfo, toda vez que ahí, en la víspera, se encontraron para conversar el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos, y el exguerrillero y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño.

Ahí hablaron sobre el proceso de pacificación de Colombia, de cómo fue el acercamiento entre ambos, dos antagonistas que durante muchos años se persiguieron mutuamente para matarse; así lo reconocieron ambos en el encuentro literario de la capital jalisciense. También conversaron sobre la intervención del exmandatario venezolano, Hugo Chávez, para que este acuerdo de paz fuera factible.

“Chávez y Correa después; la región y el mundo ayudaron enormemente a que este proceso exitoso. Sin el apoyo de la comunidad internacional este proceso no hubiera sido posible”, comento Juan Manuel Santos.

Agregó que el acuerdo al que se llegó, por supuesto, no es perfecto, puesto que “ningún acuerdo de paz, por definición, puede ser perfecto, porque, primero que todo, se hace entre seres humanos lejos de ser perfectos, pero, además es un intercambio de concesiones”, mencionó el expresidente colombiano y agregó que esas transacciones, los acuerdos, con lo que falta en la política de hoy en día.

Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, por su parte, reconoció que este grupo revolucionario sí tuvo un acercamiento con el narcotráfico.

“Comenzamos una campaña de impuestación (sic) a los narcotraficantes; es más, en algún momento se pensó que ahí íbamos a encontrar las finanzas para hacer la revolución en Colombia. Y nos estrellamos: nos dimos cuenta que la actividad del narcotráfico como tal, es incompatible el ser revolucionario. El revolucionario que se mete a la actividad del narcotráfico se pierde; y perdimos. Hubo relaciones perversas que nos hizo perder a nuestra gente. Es larga la lista de combatientes y mandos que perdimos y ellos (los grupos del crimen organizado) asimilaban”, lamentó.

Sin embargo, aclaró: “tengo la certeza de que la organización como tal nunca estuvo involucrada en el narcotráfico, nunca fuimos un cartel porque no hubiéramos necesitado este proceso para dejar de existir y no hubiera un acuerdo si hubiéramos sido narcotraficantes, porque son visiones del mundo completamente distintas”.

Al respecto, Santos confesó que el tema del narcotráfico en un principio fue prioridad del exmandatario dentro de la agenda de negociación. Confesó, por primera vez de manera pública, que incluso planteó la posibilidad de despenalizar el consumo de las drogas en el país.

“Voy a confesar algo que no he dicho nunca en público: en ese acercamiento al tema del narcotráfico, soy un convencido de que la única solución a largo plazo, porque la guerra contra las drogas se decretó en la Naciones Unidas hace más de 45 años, y hoy no estamos mejor que cuando estábamos peor. La única solución de fondo es eliminar la prohibición, no hay otra”, opinó tajante.

La toma de las calles en Colombia

Cuestionado sobre el también expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien ha fijado una dura postura en contra del proceso de pacificación, Santos dijo que “si hice la paz con Rodrigo Londoño, cómo no vamos a hacer la paz con Uribe. A mí país le conviene. La polarización en cualquier país genera un ambiente de polarización muy difícil para poder gobernar”.

Agregó que él mismo, a través de distintos intermediarios, instó a Uribe a abandonar “esa posición tan radical en contra del proces”. Ese llamado a Uribe no es de hoy, es de hace mucho tiempo, en todas las formas".

Ambos externaron su opinión respecto de lo que ocurre actualmente en su país, donde en grueso de la población a tomado las calles para expresar su descontento con las políticas públicas del actual presidente, Iván Duque Márquez.

“Lo que estamos viviendo en Colombia en este momento es fruto de que ese sector no se involucró en el proceso de paz; por eso es importante lo que pasa ahora en Colombia, que la gente está haciendo suyos esos acuerdos, a través de la movilización y la lucha está haciendo que el gobierno cumpla con su integridad los acuerdos que son del pueblo colombiano”, dijo Londoño.

Por su parte, Santos mencionó que lo que vive actualmente su país es producto de una serie de factores que se han acumulado a lo largo de los años, como la inequidad y la corrupción.

Un asistente a la conversación tuvo la oportunidad de preguntar a ambos sobre la manera de lograr la paz en México.

Santos opinó que hay que combatir a los carteles de la droga con más eficacia, de manera que se puedan desarticular las grandes agrupaciones.

“No creo que la opción sea negociar con los narcotraficantes porque ellos nos están con ningún tipo de ideal político. A los narcotraficantes hay que quitarles todo el peso de la ley, pero, al mismo tiempo, quitarles la razón de su poder, que es la plata. Eso se puede hacer a través de una política muy audaz, como, por ejemplo, eliminar la prohibición. México tiene hoy en día una posición muy especial de autoridad moral para hacer propuestas audaces en materia de la lucha mundial contra la droga”, declaró y agregó que ningún país por sí solo podrá ganar una afronta como esa, sino que requiere del apoyo de la comunidad internacional.