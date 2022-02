Juan Carlos Manjarrez es uno de los más importantes protagonistas del hiperrealismo en América Latina, su participación con una espectacular pintura en la prestigiosa casa Morton Subastas, confirma que su arte no sólo es bienvenido en el mercado internacional, sino codiciado por coleccionistas. Este 2022 su obra registra un nuevo récord en su carrera, al conseguir este jueves una venta por 250 mil pesos que, más el 20% del Buyers Premium, la pieza alcanzó la cifra de 300 mil pesos en la puja y entra con el pie derecho al mercado global.

“Si el arte pudo cambiarme para mejorar, también puede cambiar la vida del espectador. Por eso creo arte”, dice el artista.

Manjarrez, artista jalisciense nacido en Guadalajara en 1970, conquista la industria con espectaculares obras maestras. Este 2022 cumple tres décadas dedicándose al arte. Su trigésimo aniversario lo consolida no sólo en Latinoamérica sino a nivel global.

"Siento que estoy viviendo un sueño, soy muy afortunado, nunca lo olvido. Soy prueba de lo que se puede lograr con pensamientos positivos, perseverancia y disciplina", confiesa.

"Mi niñez fue una doble vida, oscilaba entre realidad e imaginación. Aún hoy en día mis recuerdos no son muy claros, no puedo definir qué fue realidad y qué fue imaginación. Nacer en una familia donde el conflicto entre mis padres fue una constante me llevo a inventar un mundo diferente dentro de mi mente, por lo que viví dos vidas: la que me tocó vivir y la que decidí vivir, para que la vida que vivía no me afectara.

“Comencé mis estudios de Arquitectura en el ITESO, me gustan mucho los espacios que transmiten emociones y sensaciones. En 1992, cursando el séptimo semestre de la carrera, el artista José Fors nos dio una plática sobre su trabajo , escucharlo me hizo cambiar mi perspectiva de lo que quería hacer en la vida. Así se cruzó la pintura en mi camino. Fui un joven rebelde, confrontativo con todo: familia, escuela, amigos... Esa rebeldía me dio la fuerza para lanzarme a seguir el sueño de dedicarme a la pintura, aun en contra de lo que en ese momento conformaba mi mundo. Vengo de una familia tradicional, cuando decidí dedicarme a la pintura, les cayó como una bomba. Pero el tiempo, los años, les ayudaron a aceptar que el arte no se trataba de un capricho... era en verdad a lo quería dedicarme”.

Manjarrez es un artista que, a pesar de ser conocido y reconocido, pone en alto el nombre de Jalisco y México en cuestión de arte.

Es extremadamente difícil destacar con una propuesta artística, casi todo está hecho y dicho, pero entonces ¿cómo logró un aficionado de la pintura sin estudios ser uno de los nombres más importantes en el hiperrealismo siendo tan compleja la industria del arte? La obra de Manjarrez se distingue por tres aspectos: la figura femenina, la paleta monocromática, la estética minimalista.

"Mi principal inspiración es la mujer por lo que representa: pasión, amor, seducción, belleza... para mi, todo inicio de algo grandioso proviene de una mujer”.

La mujer, la belleza y el minimalismo fueron el conjunto para seducir y enamorar espectadores de innumerables latitudes.

"Dedico la mayor parte del tiempo a mi hobbie, a mi pasión, la pintura. Realmente no lo veo como algo que tengo que hacer, sino como algo que me apasiona hacer, por eso he llegado a donde he llegado, no lo veo como trabajo o profesión, sino como vocación", sostiene.

“Mi pintura tiene más influencias de grandes fotógrafos como Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, George Mayer, Anton Belovodchenko, que de pintores”.

"Creo que si fuera solamente un espectador y no el creador de la obra, me impresionaría el punto de vista del artista: lograr con pocos y simples detalles de algún rostro o cuerpo, obras provocadoras por el impacto que generan. Irónicamente creo que mi aportación al arte es recuperar lo que se ha perdido. Volver a las bases de la creación artística con una visión actual, exaltar la belleza y provocar emociones que hagan mejores a las personas. Bases de el arte que en estos tiempos son raras y extrañas. Hoy el arte se ha vuelto un juego económico, un club elitista, una moneda de cambio. Pareciera que el objetivo de muchos artistas con el afán de aportar algo nuevo, es destruir el arte para tratar de redefinirlo”, reflexiona Manjarrez.

“Los motivos para comprar una obra de arte siempre son personales, están ligados a lo estético, a lo sensorial, a lo emotivo, a lo económico, a lo intelectual de cada coleccionista, mi obra cumple con cualquiera de estos”.

"El rechazo de mi familia por mi decisión de dedicarme al arte y el gremio en Guadalajara que juzgaba el hiperrealismo como pintura decorativa, me hizo luchar y aferrarme hasta llevarlo a un nivel superior, encontrando así mi lugar en el mundo del arte, hoy en día respaldado por el gusto de coleccionistas en México y el extranjero, así como invitaciones a museos”.

“Le diría a mujeres y hombre jóvenes que no se conformen, que busquen algo que les llame, y aunque no sepan qué significa eso, búsquenlo. Si siguen lo que les llama, la fatiga será más fácil de soportar, las decepciones serán combustible, los momentos álgidos serán lo mejor que hayan sentido”

“Me gustaría ser recordado como alguien que pudo influir a más personas a seguir sus sueños. Recordado por aquellas personas que creyeron que mi vida valió la pena por como pude tocarlos e influir en sus vidas”, concluye.

