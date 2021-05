Es momento de dar oportunidad para que los jóvenes participen en la iniciativa de cómo hacer de la Ciudad de México una ciudad inclusiva utilizando tecnología, asegura Arturo Barraza, director del Foundry AT&T, quien conversa con El Economista sobre la iniciativa 30 Segundos x México, que emprende en alianza con el Tecnológico de Monterrey.

Este es un programa que busca que jóvenes emprendedores lleven sus ideas a la realidad “Se trata de tres etapas, la primera donde nos hicimos socios con el Tec de Monterrey y su laboratorio de transformación y emprendimiento para lanzar una convocatoria donde en 30 segundos se hace un video contando su idea, después las mejores propuestas pasan al emprendimiento del Tec, posteriormente se escogen dos proyectos y finalmente llegan al Foundry AT&T para probar que su idea realmente es válida y podrá seguir creciendo”.

Los dos proyectos que han quedado seleccionados para la última etapa son: Hugin and Munin, un videojuego para prevenir el bullying y cyberbullying que sufren los menores de edad en la escuela; y Hello World, una App que facilita la traducción del español a la Lengua de Señas Mexicana (LMS).

Los proyectos

Carlos Vidal, integrante de Hugin and Munin, platica que la idea nació de una charla entre amigos luego de revisar una infografía que hablaba de los diferentes problemas en los niños, el equipo lo conforman una psicóloga infantil y tres ingenieros, “fue algo que a mi me marcó, pensaba yo estoy sentado aquí estudiando, pero hay un mundo que no la está pasando bien, tenemos que hacer algo. Para mí lo esencial fue tener una idea y a partir de ahí aterrizarla, buscar a las personas correctas para poder ayudar, lo importante es ponerte en los zapatos de alguien más, por eso supimos que un videojuego era una buena idea para acercarnos a los niños, ahí se sienten en confianza ”.

En México existen más de 18 millones de niños que sufren bullying, pero solamente dos de cada diez se lo dicen a sus padres; es por eso que a este equipo se le ocurrió realizar un videojuego de aventura para que fuera entretenido y al mismo tiempo se pueda determinar si existe la posibilidad de que un menor esté en riesgo de sufrir violencia.

Zoé Jaret Abarca, también integrante del equipo asegura: “Muchas personas piensan que los videojuegos son algo perjudicial, que se fomenta la violencia, pero nosotros vimos un campo de oportunidad, porque además la forma en que hoy socializan los niños es a través de un videojuego, todo se modernizó y se fue hacia las tecnologías, por eso vimos una gran entrada para llegar a ellos”.

Por su parte, Enrique Ramírez, integrante de Hello World explica que la idea surgió en la preparatoria, al concientizarse de los problemas por los que pasan las personas con discapacidad auditiva decidieron tratar de buscar una solución accesible.

A través de una aplicación vieron la posibilidad de que no solo fuera un traductor de lenguaje de señas o con funciones limitadas, “a través de la inteligencia artificial quisimos lograr una aplicación completa, con diferentes funcionalidades, como un conversor de voz a texto, atendiendo a la gramática de lenguaje de señas, un pequeño avatar para poder manifestar sensaciones, por ejemplo cuando uno va al médico, entre otras funcionalidades”.

Son ocho miembros quienes dan vida a este proyecto, entre ellos un programador web, programador móvil y una experta de lenguaje de señas.

Arely Anguiano, de Hello World, concluye: “La parte más difícil es ser conscientes de lo que estas personas enfrentan día con día, la discriminación es lacerante, por ello el principal reto es que nosotros como sociedad, sin que la problemática sea nuestra, seamos capaces de abrazarla. Al ignorarlos nos perdemos de sus ideas y las diferentes formas de ver la vida”.

