En conferencia de prensa el tenor mexicano Javier Camarena opinó que son “declaraciones” en contra de su colega Plácido Domingo, los casos de acoso que han eclipsado la carrera de un ícono de la ópera, al menos en Estados Unidos, y que durante las varias ocasiones en las que han tenido oportunidad de coincidir el trato del maestro Domingo hacia otros profesionales de este género ha sido de respeto y cordialidad.

“Yo lo que quisiera puntualizar es que no son denuncias, son declaraciones, hasta la fecha yo no sé que haya una denuncia puntual. Y hay una gran diferencia entre el motivo y la razón y lo que se espera de una cosa u otra, esto lo digo desde mi muy personal punto de vista y esto lo he dicho en otras ocasiones, ya hay gente que está dedicándose a hacer las investigaciones pertinentes y lo que puedo decir es que lo único que espero es que haya la justicia que tenga que haber”, comentó en conferencia de prensa previa a su presentación en la 47 edición del Festival Internacional Cervantino.

De igual manera la soprano Karen Gardeazabal, quien acompañará a dueto a Javier Camarena este domingo en la Alhóndiga de Granaditas, y que posee una carrera profesional en Europa, dijo haber trabajado con Plácido Domingo y no tener percance de ningún tipo, animó a que en cualquier situación y lugar de trabajo las mujeres alcen la voz.

“Yo he trabajado directamente con el maestro Plácido Domingo en un estudio que llevaba su nombre en Valencia y en realidad no he tenido ningún problema con él, yo creo que eso puede ocurrir en cualquier ámbito de trabajo, en un hospital en una oficina y creo que refleja mucho la posición de las mujeres de saber reconocer ese tipo de actitudes y levantar la voz en el momento”, comentó Gardeazabal.

“Decir, yo también he tenido trato con el maestro Domingo en diferentes oportunidades y la relación que tiene, con todas y todos los colegas, es de mucho respeto y de mucha cordialidad”, finalizó Camarena.

Este viernes el tenor Plácido Domingo se presentó en la Ópera de Viena en donde el público le rindió honores, también fue recibido con ovaciones en Salzburgo, Zúrich y Moscú, a diferencia de Estados Unidos en donde varios escenarios retiraron su nombre del cartel situación que lo llevó a presentar su renuncia como director general de la Ópera de Los Ángeles.