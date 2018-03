La AGI busca expandir y profundizar en la naturaleza del diseño en el mundo. De ahí que convoque a este congreso que se realiza del 23 al 29 de septiembre en la Ciudad de México, la “enigmática” ciudad de Latinoamérica, como ellos la llaman.

En AGI Congress estarán presentes varios personajes importantes del diseño a nivel mundial. Artistas como James Brown o Dr. Alderete, investigadores e historiadores del diseño como el estadounidense Paul Sahre o la alemana Anna Lena von Helldorf.

La idea es establecer cuál es el estado actual del diseño en el mundo. ¿En qué están trabajando los diseñadores gráficos, los industriales, los que se dedican a los muebles, o la moda, etcétera? ¿Qué soluciones han encontrado para la vida cotidiana nuestra? Porque el diseño es eso: arte que se usa, que soluciona problemas.

El tema del congreso será El otro lado/The other side, una especie de examen de lo que se está creando fuera de los márgenes. Es la razón, explica la AGI, por la que se escogió México para hacer el congreso: México y su otro lado, no solo el folclor, no solo el exotismo que tanto atrae a los turistas de primer mundo. México como capital del diseño, como sede creativa y pujante.

AGI Congress estará acompañado de otro evento: AGI Open, versión educativa del congreso. Se trata de una serie de conferencias y debates abiertos a estudiantes y profesionales que están interesados en hacer crecer su universo creativo e intelectual dentro de las aguas turbulentas del arte del diseño.

AGI Congress se ha realizado desde 2010 en sedes como Seúl, París, Berlín, Barcelona o Ámsterdam y la organización escogió la Ciudad de México porque justo este año fue denominada la Ciudad del Diseño.

“La apertura cultural es fundamental para abrir fronteras y poder crear en el nuevo siglo”, explica la AGI en su boletín. El diseño para muchos no tiene nacionalidad: o funciona o no, no importa si es suizo o libanés o mexicano. El foco principal de la AGI son las artes gráficas pero al congreso convocan a todo que interesado en el diseño, disciplina multiángulos por naturaleza.

Para saber más detalles, sedes y costos hay que seguir a la AGI con los hashtags #TheOtherSide y #AGIOpen y visitar la página 2018.agi-open.com.