La riqueza editorial de la India se valúa en su tradición literaria, misma que se extiende más atrás de la invención de la imprenta en el siglo XV. Hasta la fecha el país conserva alrededor de 3,500 manuscritos ejecutados con minuciosidad durante los siglos anteriores al 1400. Actualmente, este país publica alrededor de 80,000 libros al año y es el segundo mercado editorial que más publica en inglés, por encima del Reino Unido.

Todo eso lo destacó el escritor indio Amish Tripathi, señalado como una celebridad y el autor vivo más vendido el país asiático, a propósito de la conversación “Más allá del país invitado: institucionalizando los lazos editoriales de India-México”, que se llevó a cabo la tarde de este domingo en el pabellón del país Invitado de Honor de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“En India tenemos casi 1,000 dialectos, tenemos más personas y lenguas que casi toda Norteamérica, toda Europa y todo el norte de África combinados. Somos una economía de trillones de dólares. Es un mercado gigante. Descubrimos la escritura mucho antes que diversas culturas”, declaro y agregó que, de igual manera, nuestro país tiene un gran mercado potencial en ese territorio.

En ese contexto, calificó a México como el corazón del mundo de habla hispana y, por lo tanto, el epicentro del mercado editorial en esta lengua. “Entonces, cuando pensamos en el mundo hispano, este es el país al que nos acercamos. No hay que pensar solamente en la institucionalización de esta relación, sino en lo que podemos hacer juntos como potencias editoriales”, aseveró.

Por su parte, el escritor Santiago Ruy Sánchez, también encargado de Asuntos Culturales y Turismo de la Embajada de México en la India, coincidió en que tanto India como México tienen ecosistemas editoriales parecidos, en los que el Estado tiene un peso muy importante. Opinó que es menester que las embajadas en de los países deberían poner más énfasis en generar lazos con las industrias creativas.

“Cuando me nombraron funcionario de la Embajada de Delhi, para empezar a formalizar esta relación de institucionalización, se me ocurrió que India podía ser un excelente Invitad de Honor. Tuve que aproximarme al gobierno y a distintos funcionarios de la India para poder mejorar la presencia del país no nada más en México sino en toda América Latina”, compartió.

Para iniciar a formalizar esa relación entre ambos países, aprovechando la presencia de la India en la FIL Guadalajara, durante este panel se dio a conocer India realizó la traducción de 12 libros contemporáneos de la India al español que será posible adquirir durante el encuentro literario; sin embargo, Shrimati Das, actual directora del Centro Cultural Gurudev Tagore, de la Embajada de la India en México, opinó que la ambición del país no debe quedar en solamente la traducción de esta serie de publicaciones. “Hemos hecho el trabajo, pero ahora resta esperar que una editorial local adquiera los derechos y les dé difusión”, opinó.

Datos

6,700 millones de dólares, el valor estimado de la industria editorial de la India

1,000 millones de dólares, el valor de las exportaciones de sus libros

22 idiomas distintos se publican en la India, además del inglés

Más de 50 escritores, poetas, traductores, divulgadores, científicos, académicos, pensadores y profesionales de la edición de este país tomarán parte de las actividades de la FIL Guadalajara

India es el sexto país en el mundo en términos de publicación de libros y el segundo en publicación en inglés solamente después de Estados Unidos.

