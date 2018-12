El viernes 21 de diciembre, José Carreño Carlón, quien fuera director general del Fondo de Cultura Económica (FCE) hasta el pasado 30 de noviembre, suscribió el acta administrativa de entrega-recepción del cargo (una vez cumplido el plazo para formalizar el protocolo) a Octavio Díaz Aldret, gerente general de la dependencia que hasta este lunes permanece acéfala.

De acuerdo con lo dicho y ratificado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el cargo podría recaer en el escritor mexicano nacido en Gijón, España, Paco Ignacio Taibo II, quien hasta el momento está imposibilitado para asumirlo en virtud de que la Ley de Entidades Paraestatales vigente, que establece que solo los nacidos en el país podrán asumir la dirección de una paraestatal, permanece turnada a la Cámara de Diputados en espera de una reforma que le permita tomar la responsabilidad oficialmente.

Ese mismo día, a la par de la formalización del acto en el FCE, en las redes sociales se gestó un debate entre intelectuales a partir de un tuit publicado por el escritor y traductor Mauricio Montiel Figueiras, quien aseguró haberse enterado, sin citar la fuente de la información, que el Taibo II “quiere desaparecer el Programa Cultural Tierra Adentro, uno de los principales modos de apoyo a los escritores jóvenes de México”. Detalló que él mismo ha sido “uno de los tantos beneficiados” con dicho programa.

Ante esta posición, Antonio Martínez, vocero y enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, comentó a través de su cuenta de la red social Twitter que: “no hay ningún plan de desparecer Tierra Adentro. Hay un equipo trabajando en su relanzamiento”.

Figueiras respondió que “convendría que aclararan bien qué significa ‘relanzamiento’, así como que despejaran las dudas sobre la gente que al parecer perderá su empleo en Tierra Adentro. Asimismo, falta clarificar la pretendida fusión de tres organismos bajo un solo mandato. Considero que un tuit no es suficiente para despejar la inquietud externada por varios miembros del equipo de Tierra Adentro”.

En ese tenor, el también novelista y cronista Fabrizio Mejía Madrid fijó su posición en la misma red social:

“Me ruborizaría si algún libro mío hubiera sido publicado con dinero de los contribuyentes. Pero los defensores del viejo régimen hasta lo presumen”.

La respuesta del autor e ilustrador Bernardo Fernández Bef no se hizo esperar: “Fabrizio, yo pude publicar mi primer libro de cuentos gracias al programa Tierra Adentro en 2004. Me pagaron con ejemplares. En ese momento ninguna editorial comercial me hubiera publicado. Muchos empezamos ahí. No veo lo vergonzoso”.

La discusión se extendió hasta el pasado domingo y se sumaron varios intelectuales que fueron impulsados por Tierra Adentro como la poeta Claudia Domingo y el autor Pedro Ángel Palou; a ellos se sumaron los tuits de Atenea Cruz y Margo Glantz.

Por último, este sábado Mauricio Montiel Figueiras, quien además hizo referencia de los “comentarios francamente idiotas en torno de lo prescindible o fifí que es un programa de la importancia de Tierra Adentro”, refirió que se le aclaró que realmente el programa cultural “está en proceso de relanzamiento” pero no retiró su postura sobre el posible nombramiento de Taibo II al frente de la editorial paraestatal. Por todo ello, pidió un pronunciamiento oficial al departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura que hasta el cierre de esta edición no se dio.

Creado en 1990 con el objetivo de revitalizar y extender el campo de acción de la revista con el mismo nombre fundada en 1974, el Programa Cultural Tierra Adentro con su fondo editorial realiza labores de promoción y difusión de la obra de escritores menores de 35 años a través de la publicación de libros individuales, antológicos y colectivos, lo mismo que para difundir la obra plástica de jóvenes creadores de todo el país. Además de los ya mencionados, el programa cuenta hasta ahora con unos 600 títulos de distintos géneros, de autores como Marina Núñez Bespalova, Bernardo Esquinca, Alberto Chimal o Cristina Rivera-Garza.

