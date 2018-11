Desde el pasado 9 de noviembre, con la exhibición del documental Rush hour, el planteamiento de tres historias sobre los desazones de la movilidad en las grandes urbes de la realizadora Luciana Kaplan, se ha iniciado una conversación en torno a este tema en distintas sedes de la Ciudad de México con la exhibición de ocho largometrajes, mexicanos e internacionales, que abordan, desde diversos puntos de vista, las vicisitudes de transportarse y su merma en la calidad de vida en las megalópolis del globo.

Se trata de la tercera edición de la Muestra Cine Debate Horizontes de los Derechos Humanos, que organiza la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que este año ha elegido como tema El derecho a movilidad y que se presentará en ocho sedes de la ciudad con posibilidad de abrir debates después de cada proyección.

Las cintas seleccionadas, sus fechas y sedes de exhibición son: Rush Hour y Why we cycles, ambas ya exhibidas; Soluciones para el tránsito, este jueves en el Metro Zapata; La escala humana, mañana viernes en el Jardín Pushkin; La bicicleta verde, el 22 de noviembre en el Museo de la Mujer; La jaula de oro, el día 23 en el Museo de la Luz, y Bikes vs cars, en General Prim 4, así como el primer capítulo de la serie The life-sized city – Ciudad de México, del experto en movilidad urbana canadiense-danés Mikael Colville-Andersen, quien estará presente para dialogar sobre las posibilidades de mejorar la calidad de vida de esta ciudad a través de la diversificación de las formas de transporte, en el Instituto Francés de América Latina.

Al respecto de este ciclo, Aurora Cuevas, titular de la Secretaría Ejecutiva antes mencionada, habló con El Economista.

“El tema de derecho a la movilidad está en construcción, es un derecho nuevo que no está muy debatido. No se tiene la concepción exacta de qué es, a qué nos referimos con movilidad. En ese sentido decidimos que este año íbamos a entrarle a la difusión en el tema”, refirió la entrevistada, quien destacó la oportunidad de abrir los debates después de la presentación de cada cinta, a manera de que el propio público pueda ser escuchado por los especialistas presentes en cada presentación. Complementó que “el público participa, interactúa, da sus testimonios sobre lo que ha visto en la película y cómo lo vive. Siempre es muy interesante la reflexión que se origina después de cada película”.

Relató que durante la proyección de Rush hour, con sala llena, los espectadores reflexionaron sobre la normalización de la violencia derivada del trajín que muchos pobladores de urbe y su zona metropolitana se ven obligados a enfrentar a diario.

Sobre los criterios de selección de las películas para esta muestra, explicó que se buscaron cintas que, más allá de hablar sobre la movilidad, fueran tratados sobre los derechos humanos. “Hicimos una lista de propuestas y la compartimos con organizaciones de la sociedad civil para enriquecerla. La cereza de pastel fue coincidir con la visita a Ciudad de México del urbanista Mikael Colville-Andersen, por lo que pudimos meter la serie en la programación. Será el estreno en México de la serie y al final dará una plática para compartir su visión de la ciudad (en temas de movilidad, comparada con otras”.

Agregó que, además de tener cintas que abordan desde distintas aristas y momentos los intersticios de la movilidad, hay proyecciones que tienen que ver con urbanismo y, por lo tanto, están ligadas al tema en cuestión, como a propia seria The life-sized city o La escala humana, que son importantes para permitir una mejor movilidad. También dijo sobre los proyectos que hablan sobre las herramientas de transporte, como La bicicleta verde o La jaula de oro, la cinta galardonada con nueve premios Ariel que habla sobre la migración a bordo de un tren, un tema de coyuntura.

Por último, expresó que “difundir temas específicos a través de la cultura es ya una iniciativa valiosa en el sentido que ofrece una claridad sobre los derechos humanos”.

Las funciones en cada uno de las sedes se realizan de manera gratuita. Para mayor información, consultar el programa en http://bit.ly/MuestraHorizontes.

