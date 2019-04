El episodio de la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al rey Felipe VI de España proponiendo un acto de reparación y reconciliación histórica con el pueblo de México devino en movimiento telúrico y desató opiniones políticas encontradas de un lado y otro del Atlántico.

Si alguien vivió de cerca esta historia es Enrique Márquez Jaramillo, historiador y poeta, quien en su calidad de jefe de la diplomacia cultural mexicana iniciaba una misión en Madrid el 25 de marzo, el día en que se conoce el contenido de la misiva y que el propio López Obrador la confirma a unas horas de encabezar el acto conmemorativo de los 500 años de la Batalla de Centla, en Tabasco, el primer encuentro bélico entre españoles y mayas-chontales.

Márquez y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas realizaban en esos días una visita de trabajo a la Casa de México en España para, entre otras cosas, inaugurar una exposición de Vicente Rojo y proponer un programa binacional de conmemoración de los 80 años de la llegada a México del Exilio Español.

Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tuvo que sortear las reacciones madrileñas ante una carta filtrada sin contexto. Unas a favor y otras en contra. “Todas con muy buen talante”, dice, y lo que concluye y comparte con El Economista, a casi 20 días de aquella turbulencia es que, al final, “la carta resultó ser muy estimulante porque le abrió un camino a la diplomacia cultural y permite trasladar el conflicto político a la arena cultural-intelectual, a la discusión historiográfica, al debate de las ideas y las ideologías”, dice.

“Hay una tensión entre memoria y olvido que tenemos que zanjar y para eso puedo ser útil la diplomacia cultural”, sostiene.

Márquez detalla que, arropados por sus anfitriones, el empresario mexicano Valentín Díez Morodo cuya fundación patrocina la Casa de México en España, Ximena Caraza-Campos, directora general del recinto y el escritor Jorge F. Hernández, director del Instituto Cultural de la Embajada de México en España y agregado cultural, los emisarios mexicanos pudieron cambiar impresiones con empresarios, periodistas y funcionarios españoles en torno al polémico tema, lo mismo del Ayuntamiento de Madrid que de los ministerios de Cultura, Justicia y Exteriores, para ir tejiendo propuestas que ayuden a incentivar el diálogo y la reflexión entre ambos países.

Esta entrevista se produce a dos días de que Márquez Jaramillo dialogó con el embajador español en México, Juan López-Dóriga, acerca de las iniciativas para conmemorar el 80 aniversario de la llegada de los exiliados republicanos a México y encaminar un diálogo con España que desemboque en el “puerto de la reconciliación” a partir de una revisión histórica bilateral de la Conquista. Márquez recurre a la metáfora haciendo analogía con la celebración que se prepara para el próximo mes de junio en el Puerto de Veracruz para recordar la llegada de los barcos Sinaia, Mexique, e Ipanema, procedentes de Francia, donde venían los refugiados españoles en 1939.

“Lo más importante no es que tengas que enfrentarte al conflicto, sino cómo lo enfrentas. Y nosotros desde la Cancillería estamos buscando la manera de resolverlo a través de los mecanismos de la diplomacia cultural, que para eso es útil, para llamar a la reflexión, para entrar allí donde la política no llega o no alcanza; su misión es la de trasladar el conflicto político a la arena intelectual, que llama a la reflexión y reconcilia a los pueblos. Los mexicanos y los españoles hemos tenido a lo largo de la historia una relación muy densa, muy compleja, pero nos hemos sabido encontrar periódicamente, nos une una historia común, muy difícil a veces, pero maravillosa. Cito al canciller Ebrard, la carta no es la síntesis de esa relación, la relación no ha sido trastocada, lo que sí es que este episodio pone a prueba los mecanismos de la diplomacia cultural”, dice Márquez.

Sin miedo al revisionismo

Encuentro a Márquez sentado ante una mesa, tomando notas en su cuaderno y, junto a él, una edición muy reciente del tomo I de la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. La entrevista transcurre en la terraza de una librería-restaurante en Polanco, con el sol a plomo. Me introduce al tema con una cátedra a trazo grueso por la historia de la Conquista, la lucha y consumación de la Independencia, la construcción de la nación y el Estado mexicanos, y refiere que en el 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la Independencia.

“Por eso es muy importante el planteamiento de la iniciativa presidencial. No podemos llegar a celebrar el Bicentenario de la Independencia sin haber pasado por un proceso de reflexión, de reconciliación, de resanar las heridas históricas entre nuestros países. La polémica y el revisionismo de la historia deben apuntar a la reconciliación.

“Por otra parte, no es descabellada la propuesta del presidente López Obrador. Ya ha habido otras historias de reparación históricas que son referente: como cuando el rey Juan Carlos de España, en 1992, pide disculpas a los judíos sefarditas en la sinagoga de Madrid y concede la nacionalidad española a los descendientes de esa comunidad que fue expulsada en 1492, o como cuando Willy Brandt, siendo canciller alemán, en 1970, visita el ghetto de Varsovia y se arrodilla frente al monumento en un gesto de solicitud de perdón”, relata el historiador.

“En el mundo de hoy no debieran extrañar estos gestos porque son normales. Como tampoco debiera sobresaltar a nadie la iniciativa de revisionismo histórico, es algo que está ya como parte de la ética de las relaciones internacionales. La solicitud de perdón de López Obrador hacia España parte de un imperativo ético de convivencia internacional. No debe extrañar. Lo que extraña es que cause tanto revuelo, porque entonces quiere decir que la historia de la Conquista es una historia que está viva”, dice.

Tres coloquios 2019-2021

Para concretar este ejercicio de revisión histórica, Márquez Jaramillo, en su doble calidad de historiador y funcionario público cultural, propone como salida a este conflicto la realización de tres coloquios anuales de pensadores, artistas e intelectuales, con sesiones en Madrid y Ciudad de México, que aborden “la Conquista en términos de futuro: la conquista militar y cultural que arranca en 1519, la conquista de las utopías, tanto de Europa como del territorio conquistado, que se funden en el mestizaje, y la conquista del derecho de un nuevo pueblo y una nueva nación a declarar su independencia”.

Márquez, quien fue coordinador de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México en el 2010, recuerda la escaramuza que protagonizó con Enrique Krauze, cuando se discutía si el movimiento independentista había iniciado en 1810 con el Grito de Dolores o desde 1808 con los movimientos en el Ayuntamiento de la Ciudad de México que encabezó Francisco Primo de Verdad.

“Al final, una revisión no sustituye los hechos históricos, los explica mejor”, concluye.

¿Quién es?

Enrique Márquez. Es historiador, escritor y poeta potosino. Tiene estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en Ciencia Política por El Colegio de México, y doctorado en Historia por la Universidad de Perpignan, Francia.