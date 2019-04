“Siento que hay toda una nueva camada de autores latinoamericanos con registros y estéticas muy distintas en América Latina y son las editoriales independientes la base de difusión de esos grandes autores”, señaló en entrevista Hernán Ronsino.

Para el escritor argentino, en Chile, Colombia, Perú, Argentina y diferentes países hay mucho talento.

“Siento que hay un fenómeno en América Latina y comienzan a circular muchos escritores interesantes para que los conozcamos... pero no por las editoriales grandes; ellos sólo terminan, de alguna manera, de consolidar a esas figuras que fueron construidas y fomentadas desde la edición independiente, y eso es injusto, pero bueno”.

Hernán Ronsino visitó la Ciudad de México para hablar de su libro Cameron (Almadía), un libro distinto a su famosa trilogía: La descomposición (2007), Glaxo (2009) y Lumbre (2013), que lo colocó en la mira de la crítica.

Con el éxito, aceptó el escritor, algunas editoriales grandes se le han acercado, sin embargo, él prefiere otro camino.

“Me gusta más trabajar con editoriales como Almadía que tiene un catálogo hermoso y me permite que el libro circule más. Ellos hacen un gran trabajo para que los libros sigan en librerías, eso con las grandes editoriales es más difícil y además no te permiten publicar en cada país con diferentes editoriales y no te distribuyen en América Latina, es muy raro”.

Cameron, un viaje violento al pasado

Después de llamar la atención de los lectores y la industria editorial, Hernán Ronsino decidió “exiliarse” en Suiza gracias al programa Writers in Residence invitado por el Literaturhaus de Zúrich y la Fundación PWG para escribir Cameron.

“Mis tres novelas anteriores estaban muy bien localizadas pero yo quería pegar un salto y crear lo opuesto con un territorio indescifrable, en un lugar donde no sabemos muy bien lo que sucede y en un clima medio de pesadilla, onírico, donde trabajé la temática de la violencia porque se vuelve más horroroso el efecto cuando uno no sabe muy bien dónde está”.

Y aceptó que Suiza le dio los elementos para reconstruir una atmósfera enigmática.

En Cameron hay huecos y vacíos; se convierte en un rompecabezas que se va articulando conforme avanza el relato con varias preguntas sobre el personaje principal, el pasado y la violencia que lo acecha.

“Hay marcas de dolor y el pasado pero no es una novela sobre la dictadura argentina, aunque, es cierto, hay algunas pistas sobre esas heridas. Pero me parece que el lector conectará más con el tema de la violencia, la justicia y la venganza tan comunes en los países de Latinoamérica”, señaló.

La novela aborda la vida de Julio Cameron, un hombre que se pierde en el paisaje de un lugar extraño hasta el día en que tendrá que enfrentar una de las zonas más oscuras de su pasado.

“Creo que con la publicación de Cameron se dará un contacto más grande con los lectores mexicanos y es maravilloso poder llegar a más personas para que conozcan mis libros”, finalizó el entrevistado.

¿Quién es?

Hernán Ronsino es sociólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires. Coedita la revista Carapachay. Publicó tres novelas: La descomposición (2007), Glaxo (2009) y Lumbre (2013). Y el ensayo “Notas de campo” (2017). La Feria del Libro de Guadalajara lo seleccionó como uno de los nuevos autores destacados de América Latina. Obtuvo la Beca del Bicentenario del Fondo Nacional de las Artes. Sus libros fueron traducidos a siete idiomas.

