Cuando se crearon los World Restaurant Awards en mayo pasado, iban a ser diferentes. La gente se ha quejado durante años de que la Guía Michelin era demasiado estirada y de que los World’s 50 Best Restaurants eran demasiado blancos, demasiado masculinos, demasiado europeos y demasiado insultantes con premio de consolación para las chefs mujeres. Los Premios James Beard, tras años de críticas, aumentaron drásticamente el año pasado la cantidad de ganadores mujeres y personas de color.

Entonces, cuando la empresa de eventos IMG anunció que estaba creando un nuevo conjunto de premios, liderados por los periodistas culinarios Joe Warwick y Andrea Petrini, tanto el público hambriento de premios como el público cansado de los mismos se mostraron intrigados. La evaluación se realizaría “con total integridad, total transparencia y un verdadero sentido de inclusión”, dijo Warwick en un comunicado de prensa. Se formó un panel de 100 jueces, con chefs galardonados como Massimo Bottura, David Chang, Daniel Humm, Dan Barber, René Redzepi, Ana Ros, Yotam Ottolenghi y Clare Smyth. Un comunicado de prensa posterior promocionó una división de género a partes iguales para el panel de jueces, con un “compromiso pionero con una representación equitativa de género”.

Podría pensar que eso llevaría a una lista de nominados más diversa que la de sus competidores. Pero no es el caso. La lista de premios, que se lanzó este jueves, sigue siendo muy masculina y, a pesar de una serie de categorías interesantes y poco convencionales, aún premia a muchas de las mismas personas que aparecen en otras listas de prestigio. Varias categorías incluso tienen nominados exclusivamente masculinos.

Cuando Washington Post le preguntó sobre la disparidad, los premios proporcionaron dos declaraciones: “Sabíamos desde el principio que tener paridad de género en el panel de jueces no era una garantía de que hubiera un número igual de restaurantes liderados por mujeres entre los nominados. Queríamos dar a las mujeres en la industria la misma opinión en los premios, pero la verdad es que, durante años, las mujeres en el negocio de restaurantes no han recibido el mismo respaldo y apoyo que los hombres. Eso no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana”, dijo Warwick.

“Estamos dando a las mujeres en la industria una voz igual en estos premios, y esperamos que las jueces exitosas, junto con las que están logrando avances (tenemos dos restaurantes liderados por mujeres en la lista de candidatos para la Novedad del Año), inspiren y enciendan este cambio. También al abordar el pensamiento ético y el bienestar del personal, esperamos contribuir a mejorar el entorno laboral para todos y atraer más talentos femeninos a la industria”, dijo Cécile Rebbot, directora del evento.

Algunas categorías son más diversas que otras. De los cinco nominados a la Novedad del Año, o el Mejor Restaurante Nuevo, hay un equipo de marido y mujer (el Virtus, de Chiho Kanzaki y Marcelo di Giacomo, en París) y una chef (Kjolle, de Pía León, en Perú). Hay un intercambio interesante en la categoría para restaurantes de larga duración: un restaurante que lleva el nombre de un hombre ahora es propiedad de dos mujeres (Peter Luger en Nueva York), y otro fundado y nombrado por una mujer ahora es propiedad y está dirigido por un hombre (La Mere Brasero en Francia). Más mujeres están nominadas en categorías designadas como Platos Pequeños (premios del estilo de Cuentas de Instagram o Chef sin Tatuajes) que en las principales que recompensan la innovación.

Cuando se trata de ser eurocéntrico y blanco, los World Restaurant Awards no parecen ser muy diferentes de los World’s 50 Best. De los 73 candidatos seleccionados, 42 son europeos. Sólo tres están en América del Sur, y no se nominaron restaurantes en México, una potencia culinaria. El único restaurante en todo el continente africano que fue nominado fue Wolfgat, un remoto restaurante sudafricano, en la categoría de Destino Fuera del Mapa.

Hay otros problemas. Noma obtuvo dos nominaciones, por “pensamiento original” y “pensamiento ético”, a pesar de que Redzepi, su chef, está en el panel de jueces. Smyth, un compañero juez, está nominado para ser el Chef del Año sin Tatuajes. Una portavoz de los premios dijo que los jueces presentaron sus selecciones a través de un portal, y que quienes están nominados están excluidos de votar dentro de su categoría, de acuerdo con una política de conflicto de intereses. Pero muchos otros programas de premios de restaurantes no dependen en absoluto de los chefs como jueces, para evitar conflictos de intereses de los chefs que nominan a sus amigos. Por ejemplo, el panel de jueces para los Premios James Beard 2019 para cocineros y restaurantes es exclusivamente de periodistas. Si bien escritores y editores también sirven como jueces para los premios de periodismo, no son elegibles para los premios en ninguna categoría que juzguen.

Las categorías de premios son interesantes y peculiares. A veces eso es bueno, como en el caso del Pensamiento Ético, un premio para restaurantes con una inclinación ambiental o humanitaria. Y algunos de ellos son una forma de recompensar a los restaurantes que, de otro modo, podrían no aparecer en listas de premios globales, como el Especial de la Casa, por el cual compiten un hot dog portugués y un cangrejo indio de caparazón blando.

Pero otras categorías son confusas o simplemente sin sentido. ¿Cuál es el punto de nombrar el mejor restaurante que sirve vino tinto? ¿Por qué premiar a un chef de Instagram? ¿Qué hace que un chef sin tatuajes sea más digno de reconocimiento que uno tatuado? Y si bien las tres historias en la única categoría periodística son excelentes, ¿cómo se considera que el obituario de Anthony Gold de Anthony Bourdain, que tiene menos de 900 palabras, es una pieza de periodismo de larga duración?

Entonces, ¿un premio que pretende “celebrar la diversidad de la escena de los restaurantes internacionales” dará algunos trofeos más a Noma? Lo sabremos el 18 de febrero, cuando la ceremonia tenga lugar en París. La lista completa de nominados se puede encontrar en el sitio web de los World Restaurant Awards.