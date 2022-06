Yo como lectora desconfío cada vez más de las etiquetas. Me gusta más cuando atisbo un híbrido, cuando no sé bien qué es y no sé dónde se encaja”.

Selva Almada, escritora

La narrativa hispanoamericana ha cambiado de manera muy radical en la última década. Son varios los factores y las formas en las que se ha dado este cambio de hegemonía. Hoy en día, ya no es un atisbo sino una realidad que la literatura hispanoamericana, al menos la publicada en América Latina, se norma por las voces femeninas.

Para definir los cambios más importantes, este miércoles en Madrid se reunieron las escritoras Rosa Beltrán, Selva Almada, Cristina Rivera Garza y Brenda Navarro en torno al conversatorio “Narrativa en español, estado de la cuestión”, moderado por Alexandra Saavedra, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, como parte del primer Encuentro de las Letras Iberoamericanas, organizado por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España y la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, también de la máxima casa de estudios.

Dos contextos y dos vías de escritura

Rosa Beltrán, también coordinadora de Cultura UNAM, evidenció dos grandes líneas y muy distintas sobre lo que se escribe actualmente en Europa en lengua española y lo que sucede en América Latina.

Mientras que en España persiste un afán revisionista sobre la Guerra Civil, en América Latina no es extraño que la violencia sea un tema recurrente, sobre todo en la literatura escrita por mujeres, una literatura de mucha experimentación con las formas literarias, con una narrativa sustentada en la realidad, aunque sin ser puramente realista.

De ahí que temas como el ensayo o el documental, sin apegarse a los dogmas de géneros puros sino con hibridaciones entre las maneras de relatar, sean formas poderosas para contar historias en esta región del mundo. “Y sí, tiene que ver con la violencia, desde la violencia en general, la violencia de Estado y desde luego la violencia contra las mujeres”, señaló.

La literatura femenina por lo menos desde hace ocho años, reflexionó, “se ha vuelto muy poderosa también por razones que tienen que ver con las lectoras”, mismas que rigen los intereses de las editoriales pequeñas, pero también los intereses del mercado. “Es decir, siempre se ve al mercado como el enemigo, pero no necesariamente, también es el que va dando la pauta de cuáles son las tendencias en el horizonte cultural”.

La condena del género

Cristina Rivera Garza estimó que, por salud de la producción narrativa, se han eliminado los epítetos de género y subgénero en los libros, es decir que se han disuelto las fronteras entre ficción y ensayo, horror, especulación y otras construcciones paralelas pero bien separadas, como el agua y el aceite, que eran comunes hasta las décadas recientes.

“Me acuerdo que la cuestión de género era algo que simplemente no se mezclaba con lo literario, era una pregunta que no se hacía, que no existía y quien se atreviera a hacerla era fácilmente acusado de estar empobreciendo la discusión literaria, porque lo literario iba mucho más allá de las cuestiones pedestres, del cuerpo en la vida cotidiana”, señaló la Premio Villaurrutia 2021.

Otro de los elementos que ahora se abrazan con mayor facilidad desde la vocación de la escritura, añadió la también autora de Nadie me verá llorar, es el activismo social. En este tenor, anunció que publicará un nuevo libro este año, en el otoño, que está vinculado con estas grandes interrogantes:

“Tiene que ver con el énfasis que autores de muy distintas tradiciones en el español le han puesto a la relación entre cuerpo y territorio, algo que he llamado ‘escrituras geológicas’”. Y añadió: “creo que estamos cada vez más conscientes de diversas formas del fin del mundo y la posibilidad misma de la extinción. Eso ha hecho que nos planteemos cada vez más cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, el territorio y la naturaleza”.

Las razones del cambio

Para Brenda Navarro, en lo que va del siglo XXI se ha gestado “una narrativa oficial en transición (…) creemos que estamos generando un corpus homogéneo al estar utilizando la lengua española como tal, pero en realidad hay matices interesantes entre nuestros países”.

Coincidió en que un elemento fundamental de esta transformación temática y estilística en la literatura latinoamericana son sus propias lectoras, quienes se leen, se recomiendan entre sí y generan vasos comunicantes. “Sin ser amigas, sin conocernos, vamos y hablamos del texto, eso rompe con el compadrazgo de ciertos sistemas del pasado”.

Por lo menos para el caso argentino, señaló Selva Almada, uno de los cambios rotundos del mercado y de la manera de narrar fue precisamente una crisis económica, la de 2001. Esa crisis “permitió la aparición de muchas editoriales independientes y esa fue una vuelta de 180 grados a cómo y qué se venía publicando”.

Finalmente, Beltrán, quien es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, opinó que las academias se quedaron atrás hace ya varios años. “Los programas en las universidades mantienen un discurso que no es vigente y no responde a lo que está ocurriendo, mientras que el ámbito de los lectores va a través de ríos subterráneos, navegando y construyendo sus propias corrientes (…) siempre he tenido mis dudas acerca de cuál es el español normativo y si esto siquiera debe existir”.

