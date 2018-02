La periodista, Carmen Aristegui realiza una serie de entrevistas con famosas mexicanas que han sido violentadas sexualmente, esto a raíz del movimiento #MeToo y las acusaciones en contra del productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

Una de sus primeras entrevistas fue con la actriz y productora Karla Souza, quien el pasado 19 de febrero relató a Aristegui en su programa para la cadena CNN en Español que un productor mexicano había abusado sexualmente de ella cuando iniciaba su carrera, aunque no mencionó ningún nombre.

A raíz de esta entrevista y de una investigación preliminar que realizó Grupo Televisa, la empresa decidió romper lazos profesionales con el productor Gustavo Loza.

Por medio de un comunicado Grupo Televisa expresó que “será cancelado cualquier proyecto en marcha que contemple la participación del señor Loza”, también manifiesto su solidaridad con Karla Souza “la mejor disposición para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias”, dijo la empresa en el escrito.

Comunicado sobre tema relacionado con la denuncia de Karla Souza pic.twitter.com/SZAlVdktpX — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) 21 de febrero de 2018

Por otra parte el productor de 40 y 20 aseguró que se deslinda de las acusaciones en su contra, por medio de un tuit dijo “me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @Karla Souza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente”.

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) 21 de febrero de 2018

La actriz de Nosotros los nobles comentó en la entrevista que la alojaron en el mismo hotel en el que estaba hospedado un director -del cual no menciona su nombre-. Souza cuenta que un día el hombre fue a tocar a su cuarto a las dos de la mañana diciendo que había pensado en una escena y debía comentarla con ella.

“Y entra al cuarto y no se va…empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo en donde yo siento que no tengo la opción de rechazarlo”, comentó la también productora, dijo que el día en que ella se rehusaba a abrirle la puerta “la persona” la humillaba frente al electo y decidía no filmar su escena.

Souza dijo que luego de un mes en el cual seguían los abusos accedió a “que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí me violó”.