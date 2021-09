La madrugada de este miércoles la fracción morenista en San Lázaro acordó la elección del diputado plurinominal Carlos Francisco Ortiz Tejeda como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La tan esperada decisión sucedió después de varias reuniones en los últimos días en los que hubo al menos media docena de manos alzadas por la titularidad de la comisión. Varios nombres sonaron y se fueron descartando según los pactos parlamentarios, como este diario ha venido relatando.

El nombramiento de Ortiz Tejeda, sin embargo, no será oficial sino hasta la confirmación que haga la Junta de Coordinación Política, cuya reunión, según se comunicó desde San Lázaro, se aplazó para este jueves, dado que hasta la víspera había otras comisiones sobre las que aún no había una decisión definitiva. En espera de la confirmación oficial, El Economista recabó opiniones de la comunidad agrupada en torno a la cultura.

Es un reflejo del poco interés, señalan

Para la escritora y periodista cultural Adriana Malvido, ganadora del Premio Pen y del Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, la elección del diputado Ortiz Tejeda “es un reflejo de lo poco que el arte y la cultura le interesan al Poder Legislativo o de cómo los nombramientos responden a clientelismos que nada tienen que ver con las problemáticas de un sector tan golpeado”.

Mientras que el doctor en Derecho de la Cultura y fundador de Artículo 27, Carlos Lara, opina que “no hay una seriedad genuina en cuanto a lo que plantean versus lo que hacen. Me parece poco serio que se aplique la lógica de la tómbola a la elección, cuando lo que debe primar es la trayectoria y la capacidad, pero sobre todo qué puede aportar una persona en un órgano como la comisión”.

En ello coincide Malvido: “había tres mujeres con un perfil mucho más adecuado e informado acerca de las necesidades y urgencias del sector cultural sobre todo después de la pandemia”.

El documentalista José Antonio Cordero, integrante del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam) y quien formó parte de los parlamentos para la construcción de la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, ahora pendiente en el Senado, el diputado en cuestión “me da la impresión que está allí no tanto para hacer propuestas o para servir de vínculo sino para operar los planes del Ejecutivo y buscar que se aprueben de manera fast track, como se ha hecho hasta ahora. Si es representante o no de la comunidad cultural, es lo que menos importa. Le tengo más confianza a quienes llegan en blanco, les doy el beneficio de la duda por sobre quienes tienen un trabajo propagandístico previo”.

¿Es representante del gremio cultural?

Cordero reconoce el trabajo como cineasta de Ortiz Tejeda: “fue muy reconocido por su película sobre Augusto Pinochet (Con la razón y por la fuerza, de 1974, Premio Ariel), una película que obtuvo varios premios en festivales internacionales y fue muy reseñada, sobre todo por la manera en la que se filmó”.

Empero, revira, “el problema no es tanto quien esté al frente de la comisión sino la falta de separación de poderes. Lo vimos en la legislatura pasada, cuando trabajamos directamente con Sergio Mayer y vimos que a pesar de llegar a acuerdos, la buena voluntad política de un presidente de comisión no es suficiente contra la aplanadora del Poder Ejecutivo. La figura de Mayer fue criticada, pero, me consta, intentó dialogar y poner en letras muchas de las propuestas ciudadanas, y todas fueron rechazadas por su propio partido”.

Los pendientes por retomar en cultura

Para Adriana Malvido “es muy importante la defensa de un presupuesto mucho más congruente con la situación que la pandemia dejó en el sector cultural”. Y dos: “desde hace muchos años hay una iniciativa de ley para garantizar el derecho del sector creativo a una vida laboral digna. La precariedad en la que subsiste, sobre todo después del confinamiento, pero también debido al decreto de austeridad del gobierno actual, hace que la atención a esa iniciativa hoy sea urgente”.

Carlos Lara, por otro lado, destaca la necesidad de construir una ley de economía creativa, “que, de todas, me parece la única que vale la pena”. Sobre la iniciativa atorada para una nueva ley de cine, opina: “realmente ya no hay nada que hacer, por más bonita que la pongan”.

Cordero indica que no hay que mirar tan lejos: la actual Ley de Cinematografía es un pendiente, dado que se derogó todo el Capítulo 7 de fomento a la cinematografía nacional para poder derogar los fideicomisos. “Es un vacío legislativo para el fomento cinematográfico, no sólo para la producción y exhibición sino para la distribución y los derechos de las audiencias. Esto es algo que urge. Y si el diputado Ortiz Tejera es cineasta, le confiero el beneficio de la duda. La ley está decapitada, se tiene que reescribir y ojalá atienda a lo que trabajamos alrededor de 50 organizaciones de la comunidad cinematográfica y artística desde hace dos años”.

