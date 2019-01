La octava y última temporada de la serie "Game of Thrones" se estrenará el 14 de abril, anunció HBO el domingo, que además presentó un segundo teaser, de un minuto y 44 segundos.

La escena tiene lugar en las criptas debajo de Winterfell, donde se oyen las voces de los difuntos Ned y Catelyn Stark hablando a Jon Snow cuando pasa caminando junto a sus estatuas.

A Jon se unen Sansa y Arya Stark. Cuando esos tres hijos sobrevivientes del clan central del programa avanzan más en la cripta familiar llegan a un grupo de tres estatuas... de ellos mismos.

Los fanáticos de la serie han esperado ansiosos sus seis últimos episodios desde el final de la séptima temporada en agosto de 2017.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) 14 de enero de 2019

La serie de fantasía basada en las novelas de George R.R. Martin ha sido uno de los mayores éxitos de HBO.

Pero el canal de televisión de pago no se desvinculará del negocio de "Game of Thrones": prepara una precuela creada por Martin y la escritora y productora Jane Goldman, con Naomi Watts como protagonista, y no descarta otros posibles spinoffs.

Hace unas semanas HBO dió a conocer el primer vídeo relacionado con la nueva temporada de "Game of Thrones", su octava entrega que se estrenara en la primavera.