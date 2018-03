Beatriz del Carmen Bazán, viuda de José Luis Cuevas, arremetió en días pasados contra el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y denunció anomalías del apoderado legal de la “Fundación José Luis Cuevas y Novelo A.C” en cuanto a su manejo financiero.

Sin embargo, el miércoles el INBA envió un comunicado: “ En relación con la conferencia de prensa ofrecida ayer martes por la señora Beatriz del Carmen Bazán Pérez, el Instituto Nacional de Bellas Artes hace las precisiones siguientes:

El INBA revisa anualmente el uso que se le da a los donativos que entrega a la Fundación José Luis Cuevas Novelo y supervisa la ejecución de los programas para los cuales se otorgó ese recurso. Hasta 2015 no había habido observaciones. En el año 2016, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones que formalizó ante el INBA en días pasados, las cuales están siendo respondidas puntualmente para ser entregadas en tiempo y forma en espera de la solventación de las mismas.

En el marco de su competencia, el INBA ha instado a la Fundación a actualizar su estructura para alcanzar el óptimo desempeño en favor del museo”.

La viuda de José Luis Cuevas señaló que distintas irregularidades fueron oportunamente informadas a Lidia Camacho, directora del INBA y al Secretario de Cultura de CDMX, Eduardo Vázquez Martín y no hicieron nada.

Según Carmen Bazán, José Luis Cuevas quería suprimir su nombre de la denominación social de la fundación pero su muerte impidió seguir con el proceso.

“A raíz de las reclamaciones hechas por mi esposo a las diferentes instancias, la Fundación me retiró mi sueldo y todo apoyo económico. Mi salario es de 30 mil pesos mensuales, el cual no he recibido desde el mes de abril del 2017 y José Luis Cuevas nunca recibió ningún ingreso de dicha Fundación”.

El informe de fiscalización de la cuenta pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta que el recinto gastó dinero destinado para actividades culturales en otro tema: nómina y vigilancia.

El INBA le entregó alrededor de un millón 300 mil pesos para actividades artísticas y culturales y terminó en otros fines.

“En vida de José Luis Cuevas se detectaron anomalías en el manejo de la Fundación y de su información financiera, y el apoderado siempre nos mantuvo al margen, a pesar de tener el carácter de directora y mi esposo ser el artista por el cual el museo lleva su nombre y lo denunciamos pero nadie hizo nada”, explicó en conferencia de prensa.

La viuda de José Luis Cuevas estuvo acompañada de un equipo de abogados, entre ellos, Katya Mardueño, abogada que denunció la poca transparencia con la que se manejaba particularmente el museo.

“Al maestro le preocupaba el manejo de la información y la realidad es que ninguna de las autoridades dio una solución sensata. Siempre nos dijeron que era un asociación civil y privada”.

Y añadió: “el inmueble es propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y el apoderado legal es el ingeniero Salvador Vázquez Araujo, quien dadas las funciones es el único responsable del manejo de las finanzas y de los recursos que el museo recibe periódicamente por parte de las autoridades culturales, en calidad de donativos”.

Con todo esto, Beatriz del Carmen Bazán se deslindó de cualquier problema con la fundación y confirmó que es la única heredera del artista y dueña de la marca “José Luis Cuevas”.

DATOS

Irregularidades en el Museo José Luis Cuevas

Eventos sociales que no se registraban en la contabilidad de la Fundación.

No se conocen los ingresos anuales de la Fundación.

Donativos de las autoridades culturales sin fines claros.

El INBA le entregó un donativo de un millón 373, 148 pesos mil pesos para actividades artísticas y culturales pero terminó utilizado en vigilancia y nómina.

