El sociólogo de la UAM-X hace un análisis del modelo de difusión del gobierno federal sobre la pandemia: “privó el criterio político sobre el científico, y el resultado es que tenemos un holocausto sanitario, afirma.

“El modelo de comunicación con el que se ha manejado la pandemia en México es un modelo para la guerra y no para la salud, todo aquello que no esté en consonancia con la postura oficial del gobierno se convierte en un ataque del enemigo” que hay que contrarrestar y abatir”, dice el especialista en sociología de la comunicación Javier Esteinou Madrid.

A casi tres semanas de que concluyeran las conferencias vespertinas del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, el doctor Esteinou hace un balance y afirma que el ejercicio de comunicación pública desde el comienzo de la emergencia estuvo marcado por criterios políticos y no por criterios científicos.

“Las autoridades hicieron de la pandemia de Covid-19 una lectura política y no una desde los derechos humanos, y predominó una actitud política sobre lo científico. No se acepta nada ni a nadie que no esté alineado con esta perspectiva”.

Javier Esteinou, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III, quien ha seguido sistemáticamente el ejercicio de la comunicación oficial frente a la pandemia del SARS-CoV-2, señala que la marginación que sufrió el Consejo de Salubridad General desde los orígenes de la emergencia obedece a esta visión política que se tuvo de la pandemia y del modo de enfrentar el virus.

La epidemia ideológica

“Tenemos dos epidemias, no sólo la del covid sino además la epidemia ideológica. Se deja a un lado todo el conocimiento científico y se remplaza por el cálculo político. Las opiniones científicas que no se ajustan a ese modelo se perciben como bombas, misiles, y no como propuestas que pudieran enriquecer el proyecto de salud pública”, estima el especialista.

Ganador del Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones y del Premio Nacional de Comunicación, Esteinou recuerda que al cumplirse un año de la pandemia, en febrero de este año, diversos gremios médicos, organismos de la sociedad civil, academias profesionales y sectores del Estado, a nivel nacional e internacional, elaboraron múltiples planteamientos estratégicos para colaborar a superar la situación de la pandemia en México.

“Todos ellos coincidieron en que el prototipo de difusión contra la pandemia había quedado desgastado y rebasado por la aguda realidad epidémica y las contradicciones e inconsecuencias del propio gobierno, y planteaban la urgencia de reestructurarlo para obtener una nueva estrategia integral de comunicación colectiva coherente y eficaz que posibilitara superar exitosamente tal calamidad”, afirma.

Pero la respuesta del vocero López Gatell fue la cerrazón, la sumisión a la narrativa presidencial, el desdén a las opiniones científicas, la descalificación e incluso la burla sobre quienes discrepaban de sus datos y sus declaraciones.

“En otros países, los voceros reconocieron errores y corrigieron el rumbo, o en algunos casos renunciaron; aquí en México se le cobijó y se reconoció su lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación”, dice el investigador.

Señala que el criterio que ha marcado el presidente López Obrador para medir la eficacia de los servidores públicos (90% de lealtad y 10% de profesionalismo y conocimientos) aplica también en el caso de la salud. “Solo así se explica que López Gatell continúe al frente del manejo de la crisis sanitaria”, sostiene.

Del “escenario catastrófico” al holocausto sanitario

De acuerdo con el sociólogo, esa obstinación de López Gatell y los mensajes contradictorios que se estuvieron enviando sobre el uso del cubrebocas, el avance de la pandemia y las medidas sanitarias en general hicieron que la gente creyera que el virus y la enfermedad no eran tan graves, y fue la causa del elevado número de muertos que ha mantenido a México entre el tercero y cuarto lugar a nivel mundial, referidos únicamente a las cifras oficiales.

“Por ejemplo, previó que el escenario catastrófico sería llegar a las 60,000 muertes (en junio de 2020), pero esa cifra se rebasó hace muchos meses, hoy se calcula que podrían ser más, entre 550 mil y 600 mil, de acuerdo con estimaciones de la UNAM, Conacyt, la Universidad Johns Hopkins y otras instituciones internacionales”, ya que se calcula que hay un subregistro de 38 por ciento. “¿Cómo le podemos nombrar a ese fenómeno? –se pregunta– “Pasamos del escenario catastrófico a un holocausto sanitario”.

“Desde ese modelo de comunicación se minimizó la pandemia, incluso se burlaron, y eso hizo que la sociedad no viera la altísima gravedad que representaba. Hoy estamos ante el séptimo evento luctuoso más grave de los últimos tres siglos en la historia de México, eso, con el análisis que hice de las cifras del mes de marzo, con las actuales estaríamos ante el quinto evento más relevante”.

Javier Esteinou criticó también los calificativos que hace un par de días el doctor López Gatell lanzó contra los familiares de los niños con cáncer que protestan por la falta de medicamentos: “El hecho de que se les haya posicionado como terroristas o como golpistas es parte de la idea que se ha tenido sobre el modelo de comunicación para enfrentar la epidemia, que aplica no nada más frente al coronavirus sino también para atender otras enfermedades; cuando la población no alcanza a tener medicamentos se acusa a las personas de conservadoras, reaccionarias, fifís, antipatriotas, etcétera, cuando simplemente lo que buscan es poder salvar las vidas de sus criaturas (…)".

Pensamiento mágico vs pensamiento científico

Otra vertiente que contribuyó al avance de la pandemia fue el comportamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según Esteinou Madrid, el mandatario realizó acciones simbólicas cuyo mensaje fue equívoco. El recurso a las estampitas (el detente), la alusión a la integridad moral y negarse a usar cubrebocas enviaron el mensaje a los mexicanos de que podían “salvarse si eran buenos, si se portaban bien, o con hechizos”.

Esas acciones y declaraciones del presidente “son parte de su conformación religiosa, mesiánica, y de su visión de la realidad del país, mezclada con un pensamiento mágico que hizo que grandes sectores de la población pensaran que el covid no era tan grave, y que estarían protegidos por Dios o por su buen comportamiento”, advierte el investigador.

“Esto es muy grave en un jefe de Estado, porque la figura del presidente es muy poderosa y configura un ejemplo educativo para la sociedad. Sin embargo, pese a que en varias ocasiones diversos organismos le sugirieron usar tapabocas para enviar un mensaje de prevención, se negó a hacerlo, sólo se subordinó cuando fue a Estados Unidos a ver al presidente Trump, allí fue la única vez que lo usó; entonces el mensaje que los mexicanos captaron fue ‘si él no lo usa no es necesario que yo lo usé’, y eso fue también fue un factor para que la epidemia avanzara”, dijo Esteinou.

francisco.deanda@eleconomista.mx