El periodismo está considerado como actividad esencial en esta época y de acuerdo a datos de Reporteros Sin Fronteras. Hasta el momento se han registrado 18 fallecimientos entre reporteros y trabajadores de las áreas de comunicación en México. Y es dentro de este marco de riesgo por posibles contagios del virus SARS-CoV2 que 9 fotoperiodistas nos cuentan cómo ha sido su labor en estos tiempos de crisis sanitaria. Este es el testimonio de Pedro Pardo, de la agencia France-Presse.

—¿Qué ha significado para ti cubrir estos momentos?

—El Covid-19 y la pandemia nos cayeron de sorpresa y tuvimos que responder como fotógrafos que somos, como reporteros que somos. Hubo que salir a la calle a documentar todo los que se presentaba ante nosotros.

—¿Cómo has llevado cada día de cobertura?

—Es una cobertura que da temor, porque lo poco que se conoce del virus es que en algunos casos es mortal y en otros, la situación de recuperación suele ser muy difícil para muchos organismos. Eso es lo que da temor como persona. Como fotógrafo la cosa cambia, justamente porque tenemos que adaptarnos a las circunstancias, utilizar el equipo de protección conforme a la situación que se nos presente y de manera correcta.

—¿Qué es lo que has sentido en esta cobertura, qué sensaciones te ha provocado?

—Las sensaciones que he tenido conforme se ha desarrollado el tema (la pandemia), fueron al principio, desconcierto, miedo y temor. El temor no se ha perdido pero ha variado en su forma de presentarse ante nosotros. Obviamente después de tres o cuatro meses uno adquiere más confianza, pero es importante saber manejar la parte del temor, puesto que si lo tenemos, puede ser que nuestro propio organismo sea el que reaccione para protegerse más y no bajar la guardia.

—¿Qué te ha enseñado esta crisis?

—Me ha enseñado la vulnerabilidad del ser humano, de la especie humana y me ha enseñado también la solidaridad entre la misma. Me ha enseñado que las cosas no están definidas y que en cualquier momento, la vida y las circunstancias, pueden cambiar.

—¿Qué dejará la pandemia y su presencia en tu vida personal y profesional?

—Lo que nos puede dejar es esa reflexión y los hábitos de cuidado, que muchas veces evadimos en muchas circunstancias y en muchas temáticas distintas. Pero el hecho de que el hacer fotografía, el hacer periodismo, no puede costar tu vida, es algo muy importante que tenemos que tatuarnos en nuestros principios como comunicadores.

—¿Cómo imaginas la futura “normalidad”?

—De esa forma, teniendo hábitos nuevos, protegernos conforme las circunstancias se nos presentan. Los científicos nos han dicho que es por la nariz, la boca y los ojos por donde entra el virus y así nos puede llegar a dar la enfermedad. Hay que estar lavándonos las manos a cada rato, tener geles con nosotros y todo el tipo de artículos que nos ayudan a la prevención del contagio.

—¿Y esa normalidad pero en tu trabajo?

Igual, haciendo lo mismo pero en diferentes escenarios. Con el mismo ritual de protección, ya sea un partido de futbol, un evento político o cultural. Solamente vamos a cambiar esa parte.

—¿Cambiará tu forma de trabajar?

—Sí, si priorizamos la seguridad y en algunos lugares donde no tengamos esas garantías o no tengamos la posibilidad de protegernos con nuestras propias herramientas, pues no tiene sentido ir más adelante.

—¿Cuál ha sido el papel del fotoperiodismo en esta pandemia?

—Relatar desde la sociedad a la sociedad lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en determinados lugares donde el sujeto no puede estar o no estuvo. Nosotros cerramos esos ciclos, más bien el fotoperiodismo o periodismo cierra esos ciclos de comunicación ante la sociedad. La sociedad puede verse retratada y saber que están sucediendo cosas bien o mal o cosas dolorosas o tranquilas, no sé. La misma sociedad es la responsable de los contenidos que el fotoperiodismo relata.

En esta pandemia, nos toca hacer el trabajo de fotoperiodistas en esta región, en donde nos paramos, donde tenemos nuestra sede y somos a los que nos toca, a partir de nuestra visión, relatarle a la sociedad que es lo que vemos y que es lo que queremos contarle.

—¿Cuál ha sido tu papel en la pandemia?

—El ser testigo o el presenciar algunos hechos importantes de la sociedad, que la misma sociedad necesita para tener criterio y habituarse a su entorno y tener elementos que le sirvan para ello.

Reflexión personal

Es un momento de mucho dolor en la especie humana. En los países, en los estados, en las familias, en las parejas, en el individuo. El dolor está con nosotros como fotógrafos, como periodistas. Hemos estado cerca del epicentro de los dolores, de la gente sufriendo en hospitales, las familias sufriendo la pérdida de un ser querido en el panteón. Ha sido una cobertura muy interesante a nivel histórico, porque esto va trascender en la historia de la humanidad. Pero nos llevaremos el dolor como siempre nos lo llevamos los fotógrafos, siempre acumulamos esa parte fea de la historia, la de lamentarnos con lo dolorosa que puede ser la realidad.