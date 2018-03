Originalmente, Flores de jabón fue pensado para que fuera un guión cinematográfico, pero en el transcurso, búsqueda y la peripecia de tocar puertas, la autora emprendió uno de los viajes que realizó con nostalgia y agradecimiento por su madre. Es la misma mujer en la que se basa la novela y relata la aventura de una hija por encontrar a su madre, desaparecida años atrás por causa de su padecimiento de esquizofrenia.

En entrevista para El Economista, Sol San Germán nos habla sobre el libro, lo que actualmente implica para ella, además de los detalles que han influido en su elaboración. La autora se desempeña como facilitadora de procesos del potencial humano, coach ontológico profesional y locutora para una emisora web.

Cuando yo concebí esta historia, lo que buscaba era crear una película, toqué puertas en productoras mexicanas, pero siempre me comentaban sobre uno de los requisitos para ello. Era y es que se encontrara la historia en papel y primordialmente fuera libro o manuscrito. Me di a la tarea de consultar a personas que supieran escribir e incluso que se dedicaran de tiempo completo a ello. A todos les gustaba, pero nunca se concretó la elaboración del texto en mano de otro. Principalmente porque me era difícil el que yo, al ser la hija, reviviera la senda por la que tuve que encontrar a mi madre, razón por la cual no me animaba a escribir personalmente el material. Sin embargo, nunca quité el dedo del renglón, todo lo contrario, al ver que les llamaba la atención el eje central de la historia a las personas que les contaba, fue cuando me di a la tarea de escribir sin importar mi miedo y recuerdo sensibles.

Más allá de que fueran memorias, busqué nutrir la redacción con el juego de los tiempos verbales, para que el pasado y el presente se empataran en algún momento y así no quedara únicamente contando la narrativa propia o incluso se tornara aburrida para el lector , enfatiza la autora.

El libro lleva por nombre ?Flores de jabón; historia de una resiliencia voluntaria y es el primer acercamiento entre la autora y la literatura. Ella no descarta que en un futuro no muy lejano tenga cercanía con nuevas experiencias u anécdotas a relatar. Creo que ésta es la puerta al mundo de la literatura, a decir verdad, me emociona, por lo que implica, porque creo que hoy día se da mucho la filosofía de vivir una vida que valga la pena ser recordada, pero la realidad para mí es que la mejor vida es la que merece ser leída y compartida , habla Sol San Germán.

En el libro se relata la historia de dos mujeres de 30 años, en diferente momento histórico, pero que en algún punto se enlaza y es éste es el clímax del libro. No pierdo las esperanzas de algún día ver el libro siendo un largometraje; por el contrario, es en este punto en que emerge el pensamiento para impulsarlo. Es por ello que además busqué que la edición fuera en una editorial emergente e independiente, para así conservar los derechos de autor y poderlo ver algún día en el séptimo arte , deja al descubierto las intenciones la autora.

Pero el libro no es la única cosecha de la búsqueda de una madre. Sol ha impulsado que a través de las redes sociales las personas sean solidarias y utilicen estas mismas en materia de búsqueda de conocidos extraviados, principalmente con problemas de retención de memoria. Es por ello que en diferentes páginas de Facebook, ella da a conocer la ubicación aproximada de personas que se han extraviado y que actualmente son indigentes en la Ciudad de México, para que así las familias no vivan lo que ella tuvo que vivir en la búsqueda de su madre.