Este domingo 23 de agosto, la edición 48 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que, como ya se había anticipado, se llevará a cabo de manera virtual y gratuita entre el 14 y el 18 de octubre, finalmente anunció el contenido de su programación para un año en el que, por los efectos sin distinción de la pandemia de Covid-19, ha visto coartada la acción presencial y el contacto de las artes con el público, pero ha dado la posibilidad a las expresiones de alcanzar y cautivar a nuevos públicos.

La también llamada “Fiesta del espíritu” ofrecerá a todo el público con acceso a internet un menú integrado por 27 espectáculos escénicos, entre danza, teatro, música y ópera; 12 exposiciones, dos instalaciones y 11 actividades académicas, con la participación de 570 invitados de cuatro continentes. Las actividades serán transmitidas en vivo o bien de manera diferida según sea el caso.

Será a través de la organización del FIC que nuestro país tendrá acceso gratuito y de manera exclusiva a los contenidos de Live from London, uno de los festivales europeos con los mejores contenidos de música vocal en el mundo, a través del cual el público mexicano podrá presenciar recitales de artistas y agrupaciones como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer.

Foto EE: Cortesía

Asimismo, la nueva generación del fado portugués tendrá representación en la voz de Sara Correia. Como es una tradición en el encuentro, las fusiones musicales tendrán cabida. Ejemplo de ello será la presentación del dúo Catrin Finch and Seckou Keita, de Reino Unido y Senegal. Otro de los números destacados será el del cantautor estadounidense nominado al Grammy, Seth Glier, considerado un revolucionario de la música independiente.

Dentro de las actividades, además destacan las presentaciones para celebrar el 250 natalicio del compositor alemán Ludwig Van Beethoven, con la participación, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Danza (CND), que presentará la obra “Beethoven en la intimidad”. Por su parte, el Cuarteto Latinoamericano y Diálogo cervantino, con la directora Claire Gibault, Birane Ba y Ana Lara, ofrecerán un programa de remembranza sobre la obra del genio musical.

Y si bien en julio pasado el Comité Organizador del FIC había anunciado que la participación de Cuba y Coahuila como Invitados de Honor se aplazaría para el 2021, ambos ofrecerán un esbozo de lo que el público podrá presenciar en la próxima edición viable. Mientras que el país caribeño aportará algunas presentaciones musicales y de teatro, el estado del norte del país llevará a las pantallas la presentación de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

Pero la oferta no será exclusivamente digital. La capital Guanajuatense será sede de un par de instalaciones físicas que dotarán a la ciudad patrimonial del espíritu cervantino que año con año toma las calles, a manera de una presencia simbólica en la ciudad cervantina por excelencia en América. En colaboración con el Centro de Cultura Digital, el FIC permitirá dos instalaciones en puntos referenciales de la ciudad.

La primera instalación será “Agua.0”, una pieza contemplativa de Ary Ehremberg conformada por una serie de móviles pluviales sobre las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, y la segunda, “Ausencia: Memoria colectiva”, una instalación lumínica-sonora en el Teatro Juárez compuesta por 60 tubos LED que podrán ser manipulados por usuarios en la red social Twitter. El público remoto podrá conocer ambas piezas a través de la transmisión virtual.

El Foro Metamorfosis estará integrado por tres charlas, un laboratorio y dos talleres; servirá como un espacio para reflexionar sobre el papel de las artes en una situación mundial como la que ahora mismo enfrentamos. Dos de las conversaciones de este foro llevarán por nombre “Diálogo vivo. Nuevos escenarios: procesos, herramientas y soportes creativos para la transformación” y “Fake livestream. Otros modos de producir y subsistir son posibles: Cooperativismo, transmedia, crowdsourcing, crowdfunding y otros modelos digitales”.

“Además de salvaguardar la integridad de las personas, en esta edición, el FIC destinará el 49 por ciento de los recursos al estado de Guanajuato. Éste será distribuido mediante apoyos económicos a los artistas, personal operativo local y a las empresas guanajuatenses dedicadas al arrendamiento de equipo de producción utilizado durante la fiesta del espíritu”, expresó el Comité Organizador del FIC.

Para conocer los pormenores sobre la programación y presenciar las distintas transmisiones, el público podrá acercarse a las redes sociales del encuentro (@Cervantino) y en el sitio https://festivalcervantino.gob.mx/, así como a la plataforma Contigo en la Distancia. Cada transmisión estará disponible 24 horas después de su lanzamiento. Además, cada emisión se podrá seguir a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través del Canal 14, Canal Once, Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4).

