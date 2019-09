El Presupuesto para los pueblos indígenas en México que representan 21.5% de la población total sufrió un recorte de hasta 60% del 2015 al 2019 en recursos destinados a infraestructura, educación y proyectos para el empoderamiento de artesanos, medicina tradicional, conservación de patrimonio y de lenguas indígenas.

Representantes de la Red Nacional Indígena y del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional señalaron que los mecanismos actuales establecidos por la Cámara de Diputados desde el año 2002 en el anexo especial denominado: “Erogaciones de las dependencias y entidades para atender a la población indígena” y en el 2008 añadiendo la capacidad transversal de gasto de 15 dependencias, que según denunciaron representantes de 24 estados, no tienen cercanía con los beneficiarios, además de que sus lineamientos los excluyen para competir por esos recursos.

Un máximo histórico

Destacaron la opacidad en el manejo de los recursos que tuvo un recorte dramático desde el 2015 (con un máximo histórico de 12,129 millones de pesos) al 2019 con 5,996 millones, lo que representa una disminución de más de la mitad del presupuesto asignado en el 2015.

Por lo que desde el pasado 14 de agosto han pedido el diálogo en la Cámara de Diputados, Senado y un llamado al presidente.

Este miércoles tendrán un mitin en el senado y habrá movilizaciones en nueve estados de la República.

La Encuesta Intercensal del 2015, del Inegi, indica que hay 25 millones 694,928 ciudadanos indígenas a los que dijeron se deben agregar la población de afromexicanos apenas reconocida por la Constitución el pasado mes de agosto.

En el último año fiscal de Enrique Peña Nieto (2018), el presupuesto transversal representó 1.49%; para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue de 0.11 por ciento. Estos porcentajes sufrieron una ligera baja en el 2019, primer año del ejercicio fiscal del nuevo gobierno.

“Se espera que en el año fiscal del 2020 se alcance un incremento presupuestal cercano o superior al alcanzado en el 2015”, expresó Marcos Matías Alonso, de la Comisión Política de la Red Indígena.

“Los pueblos indígenas y afromexicanos demandaron carreteras, hospitales, escuelas, trabajo, educación y todos aquellos servicios básicos para un mínimo bienestar.

Del 2002 al 2019, no ha existido algún mecanismo para auditar la aplicación del presupuesto transversal. Tampoco se conoce su aplicación concreta en la parte federal, estatal o municipal”, añadió Matías Alonso.

Además de que mencionaron que no existe una visión con perspectiva de género para el presupuesto asignado a pueblos indígenas.

“Contra la violencia de género en las comunidades indígenas no podemos avanzar porque no hay un presupuesto asignado a ese tema. También estamos en el año internacional de las lenguas indígenas, cómo se va a seguir avanzando si nuestras lenguas están muriendo y no hay un presupuesto para ello”, finalmente señaló Ernestina Ortíz Peña, originaria del Estado de México.

