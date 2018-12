Aunque Elvis Presley murió en 1977, el espectáculo “Elvis: Live in Concert” traerá de vuelta al legendario músico con un montaje que revivirá sus mejores momentos gracias a la tecnología y la remasterización, el 27 de enero próximo en el Auditorio Nacional.

Aclamado por la crítica en Estados Unidos, Europa y Australia, este espectáculo cuenta con la remasterización de los registros vocales de Elvis Presley, así como nuevos arreglos musicales de los temas que marcaron a varias generaciones.

“La razón por la que hemos sacado adelante este espectáculo es para que la gente experimente quién fue Elvis”, destacó Priscilla Presley, viuda del intérprete, y agregó “en realidad esto es una verdadera actuación de Elvis, la gente que no lo pudo ver en su época podrá entender por qué es el fenómeno que es”.

El montaje musical está formado por imágenes tomadas de sus presentaciones en Hawái, Las Vegas y el especial de 1968 con su regreso a los escenarios. Algunos temas que el público podrá escuchar son “If I can dream” y “The wonder of you”, lanzados en 2015 y 2016, respectivamente.

La Orquesta Filarmónica del Estado de México en compañía del Coro Polifónico serán los encargados de ejecutar y musicalizar este “show”, el cual estará bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Alatriste.

Las entradas para “Elvis: Live in Concert!” ya están a la venta y podrán ser adquiridas en las taquillas del inmueble, así como a través del sistema Ticketmaster, se informó en un comunicado.