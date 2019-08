Con el objetivo de incentivar el aprendizaje de los hechos históricos que se tejen con la cultura, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) presentó este jueves el proyecto Vibra, que tendrá aportaciones de diferentes actores públicos y privados como la Fundación Alfredo Harp Helú, la coordinación de la senadora Susana Harp, la alcaldía de la ciudad de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) y el esfuerzo humano de algunos artistas locales que se sumaron de forma voluntaria al lanzamiento de este festival que conmemora los 150 años del fallecimiento del músico oaxaqueño Macedonio Alcalá.

“Una de las formas seductoras para aprender historia es por medio de las artes. Así, a través de las efemérides culturales nos hemos dado a la tarea de rescatar y darles el espacio y reconocimiento que merecen a las obras de personajes de diversos puntos de la República Mexicana”, dijo en conferencia de prensa Gabriela Cantú Westendarp, directora general adjunta de Promoción a la Historia.

Según dijo, esta nueva festividad busca salir del recordatorio para que las comunidades vivan su historia, y el festival se alinea a los programas de la actual Secretaría de Cultura federal.

Vibra Oaxaca, 150 aniversario luctuoso de Macedonio Alcalá estará encaminado a difundir la obra de este músico, además de que esta primera edición abarca una variedad importante de disciplinas artísticas, todas ejecutadas por talentos oaxaqueños, como la compañía Teatro Cuauhpanco, que dirige Wagive Turcott Fiat y músicos egresados de la UABJO.

La serie de eventos programados iniciará el día jueves 22 de agosto con la inauguración del mural “Dios y Macedonio”, del artista gráfico Uriel Barragán sobre el andador turístico.

Además de una calenda tradicional de la compañía de chinas oaxaqueñas que arrancará a las 6 de la tarde.

Entre las actividades, las organizadoras destacaron la muestra del violín que perteneció al músico oaxaqueño, que estará en exhibición, con acceso gratuito, en el Teatro Macedonio Alcalá.

También se harán los recitales de poetas y narradores oaxaqueños en la capilla del Centro Cultural San Pablo, el día 24 de agosto a las 12 del medio día, y las actividades finalizarán el día domingo con un concierto Bajo el Laurel, en el Zócalo de la ciudad.

Al menos cinco meses tomó hacer la planeación de dicho festival, desde que las investigadoras del INEHRM Graciela Fabián y Gabriela Cantú contactaron a Susana Harp, senadora por el estado de Oaxaca y presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, quien en conferencia comentó que el mejor homenaje que se puede hacer a un artista es que su obra esté vigente.

Gabriela Cantú adelantó que la próxima sede de este festival en el 2020 será en el estado de Tamaulipas en la ciudad Heroica Matamoros aludiendo la figura del cantautor Rigo Tovar.

Situación de la Casa de Cultura Oaxaqueña

La senadora Susana Harp dijo que en este momento Oaxaca vive una “época de oro”, debido a las inclinaciones por este estado que tiene el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Pero la situación de deuda y de posibles cierres de algunos espacios como la Casa de la Cultura Oaxaqueña y otras instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) que presentaba deudas con creadores, las ha “platicado” de forma cercana con la actual secretaria Adriana Aguilar.

“Sé que no se están durmiendo en sus laureles. Sé que están buscando la manera para que estos pasivos dejen de estar ahí guardados y se ponga en el escritorio ese expediente de los funcionarios que tienen que resolverlo. La secretaria Adriana nos mostró un mensaje por redes sociales, en donde nos pide un poquito de paciencia como oaxaqueños y recuerda que en primer lugar la Casa de la Cultura no se va a vender y que por supuesto que va a continuar para los oaxaqueños. Pidieron unas semanas para saber cómo lo van a resolver. Y si no, la parte legislativa no sólo es hacer leyes, sino también rendición de cuentas, y nos acercaremos. Pero insisto, tiene que ser primero de una forma clara, sin trampas, ni politiquerías, que es una manera que no queremos ya seguir trabajando, es decir, gente de la sociedad civil que hemos podido llegar a estos espacios es para trabajar de una manera diferente y apoyar, mientras la secretaría requiera un apoyo”, finalizó la senadora.

