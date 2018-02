Tepic.- El Festival Letras en Tepic arrancó con todo el día de ayer. Uno de los eventos más importantes y novedad de su tercera edición es el programa: El Festival va a tu escuela, en el que, a través del Gobierno del Estado y de la mano de los organizadores del Festival, llevan a famosos autores mexicanos y extranjeros a las primarias y secundarias del Nayarit, incluidas las que se ubican en la Sierra.

Imagínate que vas a clases y tu profesor te regala un libro, un buen libro de un autor mexicano o extranjero con cuya obra te identificas. Lo lees, te gusta y, naturalmente deseas comentarlo… ¿La buena noticia? ¡Que el escritor visitará tu escuela en pocas semanas! El pasado 2 de febrero esta fue la realidad de cientos de jóvenes nayaritas.

Personalidades como Juan Villoro, Xavier Velasco y Silvia Molina se sumaron gustosos a El Festival va a tu escuela, iniciativa que les permitió compartir con decenas de nuevos lectores su obras, lo que hay detrás de éstas y constatar que en México es una mentira la creencia de que los jóvenes no leen.

Recorrido de letras

La cita fue en la Secundaria Técnica No. 1 “Jesús Romero Flores” de Tepic, en donde cientos de alumnos recibieron con emoción al escritor mexicano Xavier Velasco, autor entre otros libros de Diablo Guardián, Luna llena en las rocas y Puedo explicarlo todo. En esta ocasión los chicos fueron obsequiados con la obra El materialismo histérico (Océano), una serie de fábulas que hablan sobre la ambición con un divertido toque de humor negro.

Después de un homenaje a Xavier, con la participación de varios estudiantes, fue el turno del autor de hablar, quien, con el buen humor que lo caracteriza, reconoció que recordaba su época de secundaria y les leyó un inspirador pasaje en el que emulaba a un chico de secundaria, pues esta etapa de la vida puede ser la mejor y, a su vez, la más cargada de drama.

Silvia Molina convivió con los pequeños de la Escuela Primaria “Julián Gascón Mercado”, quienes la recibieron animados entre risas y curiosidad, la autora les dedicó cariñosas palabras y, con excelente humor, firmó los libros Quiero ser lo que seré, de algunos de sus pequeños admiradores.

Mientras que José Adiak, escritor nicaragüense, se dio tiempo para convivir con los chicos de la Escuela Secundaria No 55, “Prisciliano Sánchez”, quienes no pararon de interrogarlo sobre sus inspiraciones para escribir El sótano del ángel (Océano). Al respecto, Adik comentó que el mensaje de su libro para él es:

“Se ha dicho muchísimo acerca de la finalidad de la literatura como tal, que si está comprometida socialmente, que si ayuda de alguna forma a la sociedad. Yo pienso, estoy convencido complemente, de que la única función de la literatura es con el lenguaje y la imaginación. A través del lenguaje podemos construir una historia que potencia la imaginación y que de alguna forma nos eleve dos metros del suelo y nos haga flotar un poco en el aire. Que a través de una historia podamos entretenernos y salir un momento de nuestra rutina”.

El escritor Julián Herbert por su parte, reunió a 346 alumnos de la Secundaria Técnica No. 36 “Revolución”, quienes leyeron Kubla Khan, una obra de poesías. “Me divertí mucho, los alumnos estaban muy prendidos, me obligaron a cantar, pero estuvo muy padre. Hicieron un montón de preguntas, cuestiones que a veces pasamos por alto; por ejemplo una niña me preguntó ‘Qué tenía que estudiar para ser escritora’, otro niño me preguntó si alguna ves yo había tenido depresión, porque dicen que los artistas se deprimen. Y otro me dijo ‘Oye, por qué usas tantas palabras raras’. Fue una charla súper divertida, a mí me gusta mucho reunirme con chavos porque son muy naturales y entregados”, comentó Herbert con respecto a esta experiencia.

Finalmente, el ilustrador BEF se dio vuelo en la plática con los jóvenes de la Secundaria Técnica No. 28 “Eulogio Parra”, quienes leyeron la novela gráfica El instante amarillo, protagonizada por María, una chica de 13 años que no encaja con los chicos populares y lo pasa mal en la escuela y en su casa. Naturalmente, los jóvenes de la secundaria se identificaron de inmediato y participaron en la sesión de preguntas con entusiasmo.

Una de las más enérgica fue Dariana, quien nos contó lo que significó esta experiencia para ella: “A mí me gustó mucho, fue una historia que es muy real, pero a la vez tiene algo ficticio, entonces te motiva a seguir leyendo. Este tipo de autores que se dan cuenta y se enfocan en cómo los adolescentes viven estos tiempos, a mí me parecen muy buenos. Creo que nosotros nos comparamos e identificamos con lo que BEF está contando”.

En el Festival va a tu escuela también participaron los escritores Juan Villoro, quien se aventuró a una telesecundaria ubicada en la Sierra nayarita, Hernán Bravo Varela, Alejandro Rosas, Luis Jorge Boone, León Plascencia Ñol, Jorge Alberto Gudiño, Antonio Ramos Revillas, Haidu Kowski, Claudia Marcuccetti, Laura García, Eduardo Antonio Parra y la actriz Tiaré Scanda.

El Festival Letras en Tepic comenzó el 2 de febrero y terminará el 5 del mismo mes, su sede principal está en la Plaza Bicentenario y la entrada es gratuita.

miriam.guerrero@eleconomista.mx