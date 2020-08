El Seminario de Cultura Mexicana (SCM) reinició algunas de sus actividades presenciales en la sede de Masaryk, tales como la exposición del artista visual Jesús Lugo Paredes en la Galería 526, que ya se puede visitar, y los preparativos para la apertura el próximo 8 de septiembre de una exposición del fotógrafo Víctor Benítez sobre la manera en la que los pensadores y creadores han vivido el confinamiento.

El arquitecto y urbanista Felipe Leal, presidente del SCM, no descarta realizar en octubre, con las medidas oportundas, un programa presencial de conciertos y foros en conmemoración del 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven, así como una serie de conversaciones sobre los museos, las industrias creativas, los paradigmas internacionales y el patrimonio, en caso de que haya viabilidad. Expresa el entusiasmo de los miembros para incorporarse, en la medida de lo posible, a las actividades de contacto con el público. Pero tampoco descarta que las actividades de este año tengan que emigrar en cualquier instante a lo digital ante un escenario adverso.

“Estamos preparando contenidos para un coloquio nacional, que hacemos cada año y está planeado para hacerse en la primera semana de diciembre, en Orizaba, Veracruz. Es sobre la desigualdad. A esos coloquios acuden prácticamente todas las corresponsalías del país y varios miembros. Esperemos que se pueda realizar y si no lo postergamos al año que viene”, comparte Leal vía telefónica y agrega que, a la par, el SCM ha servido como órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la elaboración de contenidos en las clases televisadas para el ciclo escolar de nivel básico y medio superior que se echaron a andar el pasado 24 de agosto.

“Ahora, el principal problema que seguimos teniendo es el económico”, enfatiza Leal. “Es mucho lo que hacemos para lo poco que recibimos. Tenemos 60 representaciones en el interior del país, 25 miembros titulares que están publicando, elaborando material didáctico, dando conferencias, charlas, asesorías. Tenemos personal administrativo que mantiene la sede, además, por supuesto, de nuestras obligaciones. Todo eso tiene un costo y nuestra mayor debilidad es la limitante presupuestal”.

Explica que la SEP está consciente de la necesidad de recursos que tiene el seminario. Si bien con el presupuesto otorgado para este año, de 10 millones 800 mil pesos provenientes de la SEP, no será suficiente para cubrir todas las actividades previstas para los últimos meses.

“Nos veríamos en serios problemas para terminar el año y no tendríamos un quinto para iniciar el próximo. Hablamos con la SEP y le hicimos saber que necesitamos más recursos para concluir la transición (del ejercicio fiscal), porque siempre el recurso llega hasta marzo o abril. Tendríamos una inanición en enero y febrero. El dinero que operamos no es nada comparado con los 10,000 millones de pesos que le quieren dar al proyecto de Chapultepec. ¿Cómo no te va a indignar?”, cuestiona.

Proyecto Chapultepec, absurdo

Respecto al proyecto Bosque de Chapultepec, el arquitecto y urbanista Felipe Leal opina que no es posible pensar en la integralidad de un parque con los accidentes topográficos que dominan las últimas secciones del bosque. Califica de absurdo y un capricho el proyecto para la construcción de un pabellón de arte contemporáneo donde actualmente se ubica el orquidario del Jardín Botánico, en la primera sección.

“El problema de una construcción no es lo que te vas a gastar en hacer la obra, si bien lo sé, sino el mantenimiento. El problema no es que la Secretaría de Hacienda tenga para darles el presupuesto sino cuánto va a costar su atención, sobre todo por su amplitud (...) el número de jardineros que vas a tener que contratar, el personal de seguridad, el pago de la iluminación. Es una irresponsabilidad gastarlo así, en este momento que está atravesando el país y ante la carencia de mantenimiento de la infraestructura cultural y ambiental. Un proyecto prioritario en este momento sería mantener lo que ya tienes y, por ejemplo, no restarle al INAH, porque se está dejando de hacer investigación y mantenimiento de las zonas arqueológicas”, cuestionó Leal.

Intelectuales en YouTube

Hace un par de meses, el SCM abrió su canal de YouTube (Seminario de Cultura Mexicana), en el cual los miembros del SCM —como el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el violonchelista Carlos Prieto, la bióloga Herminia Pasantes, la astrónoma Silvia Torres y el escritor Hugo Hiriart, entre otros— se han mantenido en activo, al frente de videoclips con lo que mantienen la divulgación de sus disciplinas y las perspectivas desde su área de dominio sobre la pandemia de Covid-19.

¿Quién es

Felipe Leal Fernández estudió arquitectura en la UNAM, de cuya facultad fue director de 1997 a 2005 y donde actualmente es académico.

Ha sido profesor invitado en instituciones educativas de Estados Unidos, América Latina y Europa. Su labor se enfoca en los sectores cultural, educativo y residencial. Ha sido reconocido con 12 premios en bienales y certámenes. En 2018, el Congreso de la Ciudad de México le otorgó la Medalla al Mérito en Artes, en la categoría de Arquitectura, por su contribución al espacio público de la capital, como la renovación del Paseo de la Reforma y la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución, y la peatonización de la calle Madero, en el Centro Histórico.

