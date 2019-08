Los niños se aglutinaron en un autobús, sentados en dos filas ordenadas, mirando por encima de los cuadernos en los escritorios donde antes había asientos para pasajeros. En los compartimentos de equipaje, el profesor colgó utensilios: letras de colores y pinturas de acuarela.

En la ciudad fronteriza Tijuana, a pocos kilómetros de Estados Unidos, en un sucio estacionamiento al lado de un refugio para migrantes, un autobús está ofreciendo una rara oportunidad de escuela a niños mexicanos y centroamericanos.

Para la mayoría de las varias docenas que han pasado por el programa desde que comenzó a mediados de julio, la educación era un sueño distante en las semanas o meses transcurridos desde que sus padres decidieron dirigirse al norte para buscar refugio o una vida mejor.

Estefanía Rebellón, directora del programa llamado "Yes We Can" ("Sí, podemos", en español), dijo que ofrece educación bilingüe especializada para niños que tienden a un bajo nivel de alfabetización y luchan con sus habilidades sociales.

"Estos son niños de zonas muy peligrosas, donde tienen problemas muy grandes con la confianza", dijo Rebellón.

A pesar de un tiroteo en un Walmart en El Paso, Texas, durante el fin de semana que dejó 22 personas muertas, incluyendo ocho mexicanos, dijo que la violencia que vivieron en sus países de origen era probablemente peor.

Rebellón comentó que era inquietante que personas vulnerables no pudieran contar con seguridad en Estados Unidos, incluso para cosas tan sencillas como las compras para el regreso a clases.

"Es atroz que haya tanto odio en este país que se ha convertido en tiroteos masivos, que ha costado vidas inocentes", destacó.

Rebellón, que también trabaja como actriz en Los Ángeles, dijo que sabe lo que es sentirse perdida como niña migrante. Cuando tenía 10 años de edad, se mudó a Miami desde Colombia, donde sus padres habían sido amenazados de muerte.

La escuela se convirtió en su refugio.

Cuando vio grandes grupos de migrantes centroamericanos llegando a Tijuana a finales del año pasado, puso en marcha un programa escolar para niños en tiendas de campaña en un refugio.

El "pequeño movimiento casero" -un movimiento social que lleva el mismo nombre y que aboga por hogares más pequeños- la inspiró a intentar lo mismo en un viejo autobús.

El autobús de Rebellón solía tener una capacidad para 55 personas, pero sin los avejentados interiores ahora puede acomodar a 80 niños.

El autobús ha dado la bienvenida a 37 estudiantes de cinco a 12 años de edad y acogerá a otros 20 niños en las próximas semanas. "Yes We Can" también lanzará un programa para adolescentes en tiendas de campaña, dijo Rebellón.

Los tres profesores, acreditados en México, tienen experiencia trabajando con niños desplazados en América Latina.

La organización está trabajando para traer a un cuarto profesor que habla dos lenguas indígenas, además de español e inglés.

La mayoría de los niños son de familias que quedas atrapadas en Tijuana durante semanas o meses a medida que se alarga la lista de espera para solicitar asilo en Estados Unidos.

Vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como de estados mexicanos como Guerrero, Michoacán y Guanajuato, donde los pobladores temen a menudo quedar atrapados en el fuego cruzado de la guerra de bandas de narcotraficantes.

Rebellón dijo que padres de esos lugares le han dicho que los profesores a menudo se niegan a ir a la escuela por miedo a ser asesinados o secuestrados y algunos niños habían faltado a la escuela durante varios meses.

Si el programa puede asegurar suficientes fondos, Rebellón dijo que le gustaría expandir el programa a Ciudad Juárez y Mexicali, otras ciudades fronterizas con un aumento en la población de migrantes.