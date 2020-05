“Las mucopolisacaridosis o MPS son enfermedades que se causan porque una sustancia en el cuerpo no está funcionando y no se puede procesar, por lo que hay acciones que no se pueden llevar a cabo, cuando en una célula se acumulan sustancias llamadas mucopolizacaridos o glucosaminocanos, se forma un tejido lo que provoca que el cuerpo ya no funcione igual”, explica el Dr. Douglas Colmenares, experto en el diagnóstico y tratamiento de las MPS.

Estas enfermedades dejan individuos que poco a poco se van deteriorando y si los pacientes no tienen un tratamiento específico, la función de los órganos se va viendo ensombrecida. Por ello, dijo, tenemos sujetos con un muy alto riesgo de que si llegan a enfermarse de Covid-19, se tengan complicaciones letales.

El mensaje que el Dr. Colmenares quiere dejar en este 15 de mayo es claro: “No están solos, estamos peleando con otros enemigos, pero no los hemos olvidado, ustedes tampoco tienen que olvidar que son parte de nuestra razón como médicos, son nuestros pacientes”.

Esto es secundado por el Dr. Heraclio Gutiérrez Múgica, especialista en genética médica, enfermedades de depósito lisosomal y oncogenética, quien asegura: “Queremos crear un poco de conciencia sobre su existencia. Esto es un llamado a la población y a la comunidad médica, para que conozcan estas enfermedades sepan que están presentes y que hay un día que las conmemora porque, aunque son raras, no son invisibles. Tanto quienes las padecen como sus cuidadores, merecen ser tomados en cuenta y que se hagan esfuerzos para que sus condiciones sean mucho más llevaderas, con apoyo de distintos grupos de la sociedad”.

En las MPS, los órganos o tejidos que se pueden ver afectados son el hígado, pulmones, la vía visual, el sistema nervioso central, el esqueleto, todas estas variantes nos dan los distintos tipos de MPS que existen, explica Colmenares, los estudios indican un caso por cada 8,700 nacimientos, aunque no hay cifras oficiales se calculan al menos 1,000 pacientes diagnosticados en el país.

Pero, por ejemplo, en el caso de la Mucopolisacaridosis VII o MPS 7 (Hasta el momento se conocen siete tipos y afectan a la niñez temprana) solo hay registro de 4 personas diagnosticadas en el país. El Dr. Gutiérrez, expone que lo que dificulta los diagnósticos son una serie factores: La inespecificidad de los datos clínicos, que la comunidad médica no está tan familiarizada, la falta de acceso a pruebas diagnósticas y la larga espera entre un nivel y otro de atención.

Agrega que hoy en día el único tratamiento que existe para varias MPS es el reemplazo de la encima que ellos tienen deficiente, esta se da en una infusión intravenosa, cada vez con mayor acceso, pero para ello, se tiene que llegar al diagnóstico, lo demás son cuidados paliativos

El Dr. Colmenares explica que la pandemia afecta en muchas formas a estos pacientes, porque ellos al tener que estarce infundiendo el tratamiento cada semana, entonces existe un riesgo al trasladarse a un hospital “esto siempre aumenta la posibilidad de contagio”.

Alejandra Zamora, presidenta y directora de grupo Fabry de México, una institución de asistencia privada que apoya a pacientes con MPS´s, lo confirma, “Estamos entre la espada y la pared, porque por un lado hoy enfrentamos este grave problema mundial por COVID-19 que nos atacó a todos, pero también tenemos población vulnerable que de por sí ya cuentan con un daño orgánico importante, entre ellos respiratorio y cardiaco, este es muy severo, lo que aumenta la preocupación para estos pacientes”.

Grupo Fabry, junto con otras organizaciones, hoy alzan la voz para que las autoridades e institutos de salud que atienden a estos pacientes encuentren esquemas adecuados al momento que estamos viviendo para que los pacientes puedan recibir sus tratamientos fuera de los hospitales, incluso en casa, en la medida de lo posible, “porque esta es la manera en que no correrían tantos riesgos”.

El Dr. Gutiérrez refuerza el mensaje, “Es algo que se ha hecho en otros países con bastante éxito, en lugar de dar tratamientos hospitalarios para la infusión la reciben en su domicilio bajo ciertas condiciones y criterios de elegibilidad, esto quita algo de carga a los sistemas de salud públicos y permite que los pacientes tengan su tratamiento, además beneficia a los cuidadores. Merece la pena considerarlo y aspirar a ello”.

Zamora por su parte agrega, “tenemos hospitales que de manera intermitente citan a los pacientes y otros como el Instituto Nacional de Pediatría o el Hospital pediátrico de Chiapas que suspendieron definitivamente los tratamientos desde marzo, esto también pone en riesgo a los pacientes, esto echa a perder todo el tiempo que los médicos han invertido en tiempo, esfuerzo y medicamentos porque es mucho tiempo sin terapias”.

Esto se agrava porque el grueso de la población de las familias con algún caso de MPS son de bajos recursos y tienen trabajos que dependen de la venta al día, “este también ha sido un problema delicado con nuestros pacientes, pues se exponen al Covid-19, afortunadamente hasta ahora en la asociación no se sabe de algún caso vinculado a la pandemia, pero esto debe continuar así, porque las posibilidades de un paciente en estas condiciones de salir de algo como Covid-19, son bajas”. Por ello, aparte del llamado a las autoridades, también se están recibiendo donaciones que apoyen a estas familias.

Para seguir el tema o para donaciones se puede ingresar a la página: http://www.grupofabrymexico.org/

“Muchos síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, pero un paciente con infecciones frecuentes, de nariz garganta y oído durante sus primeros tres años de vida, pero además algún soplo cardiaco, y algunos cambios en la carita (infiltrada), flexibilidad incrementada o dejar de ganar talla, con estos datos de sospecha la exploración ayuda a ver si hay algunas deficiencias y que nos lleven hacia un diagnóstico”, Dr. Douglas Colmenares.

