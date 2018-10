Ante este cambio de paradigma, donde el gobierno electo va a realizar una consulta ciudadana para encontrar una salida a la saturación del actual aeropuerto internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, la comunidad científica a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) presenta un análisis de viabilidad que por primera vez está dirigido principalmente a los ciudadanos, quienes, según lo dicho por el presidente electo, tendrán la última palabra en este tema.

Ante las críticas de que la decisión quede en manos de los que poco o nada sabemos del tema; es decir, los ciudadanos, este trabajo pretende dar “información pertinente para que cada persona decida lo que considere adecuado”, se lee en el trabajo.

“Éste será un proyecto que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, decidió fuera vinculante, cosa que puede ser criticable, pero no es ilegal”, dijo el ingeniero Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el próximo gobierno y quien acudió a recibir este documento de manos del Dr. José Franco, coordinador general del FCCyT. “No es demagogia o irresponsabilidad, se trata de obtener una opinión de la comunidad, pero informada, es lo que hemos tratado de hacer y esto abona al tema”.

El aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra rebasado, pues realiza más operaciones por hora que el límite establecido por la autoridad aeronáutica nacional, lo que se refleja en servicios inferiores al óptimo. Se estima que a partir de 75% del uso de capacidad máxima, el costo por operación se incrementa. El aeropuerto actual opera a 85% de su máxima capacidad. En el 2017 recibió alrededor de 45 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 7.2% con respecto al año anterior. Debido a la densidad urbana de la zona, no cuenta con espacio para ampliarse.

Un documento científico para la ciudadanía

El trabajo titulado “Opciones para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, no es un estudio del Foro Consultivo ni sugiere una opción. El trabajo es de análisis e información basada en la evidencia; se trata de un resumen de 100 documentos científicos, reportes y notas periodísticas que fueron revisados por la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU), creada por el FCCyT.

Más de 12 expertos y cinco investigadores trabajaron por más de dos meses y dieron su opinión para lograr este resumen que aborda aspectos como:

Perspectiva general.

Viabilidad aeronáutica.

Costo y financiamiento.

Impacto ambiental.

Consumo de agua.

Drenaje y tipo de suelos.

Viabilidades.

Impacto urbano y social.

La maestra Liliana Estrada, directora de la oficina del INCyTU, explicó que ambas opciones tienen ventajas y desventajas, por lo que su análisis requiere de una visión integral que considere todos los temas que entran en juego. Dijo que las dos opciones se encuentran en distintas etapas de desarrollo —uno en planeación y el otro ya en construcción—, pero hay información suficiente para que los ciudadanos tengan una perspectiva.

En este caso se hace una comparativa entre ambos proyectos y se incluyen diferentes perspectivas. Se trata de demasiada información con alto grado de complejidad. “Nuestro trabajo como INCyTU es asesorar a los tomadores de decisiones, pero en este cambio de paradigma los tomadores de decisiones son los ciudadanos, por ello este documento se hizo pensando en toda la sociedad. Creemos que tiene un lenguaje claro y accesible, que hicimos un buen trabajo de traducción del lenguaje técnico y científico”.

Jiménez Espriú, aunque aún no ha revisado el documento, lo calificó de gran interés ante la coyuntura de tomar una decisión en un tema tan complejo y con problemas de carácter antropológico, arqueológico, cultural, de impacto ambiental, técnico, social, entre muchas otras aristas muy delicadas. Destacó la importancia de que el análisis venga de un grupo serio, preparado y que no tiene una obligación política. “Esto tiene credibilidad en cuanto a imparcialidad (...) Es una posición más ecuménica de mucho valor”.

Agregó que aún hay tiempo para discutirlo y publicarlo, “habrá mucha gente que en la consulta tendrá una opinión basada en documentos, sus conocimientos o sus emociones y convicciones, pero ésa es la democracia, ésa es la participación democrática con la que el futuro presidente quiere dirigir a la nación”.

Por su parte, el Dr. Franco hizo hincapié en que tomó mucho tiempo el analizar y digerir esta información, además de verificar que no tenga sesgos “esto no es un trabajo fácil, me parece que es muy oportuno y quien revise el documento se va a dar cuenta de que es un trabajo muy bien logrado en un corto tiempo”.

A la entrega de este documento también acudieron William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM; el presidente de la Academia de Ingeniería, José Francisco Albarrán Núñez, y el representante de la Rednacecyt, maestro José Alonso Huerta Cruz.

La consulta se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre del 2018 y se centrará en seleccionar una de las dos opciones, que en este caso son: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (Naim) y el sistema de aeropuertos: Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez.

El documento presentado por el FCCyT puede ser revisado por la ciudadanía en: www.foroconsultivo.org.mx

[email protected]