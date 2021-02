Ante muchos de los inesperados decesos a raíz de los contagios por Covid-19, el impacto psicológico ha cobrado gran relevancia en la vida de los mexicanos, desde el hecho de no poder despedir a un familiar como dictan las costumbres en el país hasta la ansiedad que se ha desencadenado por el confinamiento deben ser tratados a tiempo por un especialista de la salud.

“Actualmente los padecimientos más reportados han sido no poder despedir a sus familiares como es debido, no tener contacto mientras el familiar está internado, no tener acceso al reconocimiento del cuerpo, descartar los protocolos religiosos que realizan las familias y al mismo tiempo no poder cerrar este vínculo que es parte natural de la muerte”, indicó la psicóloga Lucero Becerra Torres.

Ante este entorno, en conjunto con universidades del país que cuentan con escuelas de psicología y el apoyo de algunas empresas, como Fundación Coca Cola, Alestra, Fundación Lala, Kimberly Clark, entre otras, el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas (CENACED) estableció un call center para que cualquier persona del país que lo desee reciba consulta psicológica gratis en vivo con solo marcar un número.

Del mismo modo, la Funeraria J. García López en alianza con la Asociación Nacional de Directores Funerarios brindan atención telefónica de forma gratuita a personas que han perdido un familiar con el objetivo de apoyar psicológicamente y emocionalmente a liberar la ansiedad y sentimientos de este sector de la población.

“En nuestro call center laboran un promedio de 775 psicólogos que brindan atención a cualquier persona con una duración de entre 45 minutos y hasta 1 hora y media, dependiendo la complejidad del caso, pues hay pacientes que requieren a veces hasta tres o cuatro consultas, nosotros estamos dispuestos a brindar el servicio y tratamiento completo a personas con escasos recursos y hemos notado que ha sido de gran apoyo para la gente que más lo necesita”, destacó en entrevista el Dr. Roberto Delgado, Presidente del Consejo Directivo del CENACED.

Hasta el momento este organismo ha brindado 15,400 consultas que se traducen en más de 33,000 horas hombre a través del número 5588726100 con servicio de 7 a 22 horas de lunes a domingo.

En tanto, la Funeraria J. García López destaca que sus empleados han estado sometidos a grandes cargas de presión y estrés por lo que la línea telefónica habilitada 5555335533 también recibe llamadas de ellos.

“Ha sido fundamental en esta situación apoyar a las familias que padecen la pérdida de un ser querido y hasta para nuestros colaboradores, que buscan un medio paras sentirse escuchados, para nuestro personal ha sido en especial trabajar bajo estrés al recibir una mayor cantidad de llamadas para servicios funerarios mayor a lo habitual, ellos pueden hablar a la línea de apoyo y vuelven a trabajar con mejor ánimo”, destacó Óscar Padilla, CEO de J. García López.

De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad, de mayo de 2020 a la fecha, han atendido a 505 personas, de las cuales el 76% son mujeres y 23.7% hombres. Siendo Iztapalapa 36.3%, GAM, Álvaro Obregón 12.2% y Cuauhtémoc 6.7%; las alcaldías donde las familias más solicitaron la atención de un profesional para superar una pérdida o depresión. Donde el 28.5% fueron a causa de la pérdida de un padre o madre, 17.4% de abuelos(as), 10.3% por esposo(a), 8.5% hermano(a), 5.5% otro familiar y 4.9% pérdida de hijo(a).

“Es prioridad que las personas que lo requieran busquen ayuda de un especialista para, a corto plazo, evitar patologías como ansiedad o depresión, y a largo plazo evitar que se propague el abuso de sustancias, como el alcohol, para evadir la realidad”, puntualizó la psicóloga Lucero Becerra.

Las líneas disponibles para llamar son:

55-88-72-61-00 con servicio de 7 a 22 horas de lunes a domingo

55-55-33-55-33 operando las 24 horas del día, 7 días de la semana

viridiana.diaz@eleconomista.mx