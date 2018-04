La historia del artista Francisco Herrera, quien trabaja para Disney Feature Animation, parece salida de la imaginación de Walt Disney. Su sueño comenzó cuando él apenas era un niño.

“Mi papá me llevó a Disney de pequeño y fue un viaje que me marcó la vida, porque me decía: ‘Hay que disfrutarlo mucho, no sabemos si vamos a regresar’ y vimos cada centímetro del parque, fue algo especial y maravilloso que me marcó”, señaló.

Años después, Francisco Herrera se convirtió en un artista reconocido y sí, cumplió su sueño y ahora trabaja para Disney.

Es director de arte, hace cómics, diseño de personajes y es el único mexicano que tiene una exposición con su obra en la galería principal del parque de diversiones de Disney en California.

“Tú no buscas a Disney, Disney te busca a ti. Pero claro que tienes que tocar puertas y sobre todo trabajar y prepararte mucho”, comentó.

Sobre su exposición, señaló: “Soy el único con obras ahí y todo salió a raíz de la película Coco, para la que hice obras que estuvieron afuera del Palacio de Bellas Artes y en la exposición de la Cineteca Nacional. Ha sido un gran reconocimiento a varios años de trabajo y de picar piedra”.

El artista fue reconocido por la revista Forbes como uno de los 50 mexicanos más creativos en el mundo.

Francisco Herrera ha trabajado en Warner Bros, DC Comics, Marvel, DreamWorks, en la película Don Gato con Ánima Estudios y por supuesto en Disney, donde tiene muchos proyectos que por contrato no puede revelar, pero es un mexicano clave y querido en la empresa.

Además, es creador de la línea de Shorts Disney, algo que ningún otro mexicano ha logrado.

“Hago muchas cosas: cómics, juguetes, libros, las esculturas, cine de personajes, etcétera, pero en algún momento pensé que le estaba apostando a todo y nada me salía (...) pero hace un año o dos que todo comenzó a fluir y estoy muy contento”, explicó.

Herrera también ha construido una carrera trabajando en la industria del cómic americano en Dark Horse, en Spy Boy y en Star Wars Tales. También trabajó en DC Comics y tiene un proyecto propio con Humberto Ramos llamado Kamikaze, creado con su equipo formado por Olallo Rubio.

El mexicano también ha trabajado para la firma DreamWorks en concepto de diseño de personajes y con Marvel Videogames para X Men Battle of Atom y Spiderman, para cómics y videojuegos.

Actualmente tiene varios proyectos con Disney, productos de consumo, Interactive, eventos en directo y Disney Feature Animation, entre otras actividades.

Además, tiene una empresa que se llama Rabia, junto a Humberto Ramos y Jorge Juárez; hace volumétricos para Disney y sigue creando como un niño travieso que no se cansa de jugar.

“Me divierto mucho, hago lo que me gusta y soy muy afortunado de trabajar para Disney, un sueño cumplido”, finalizó.

Francisco Herrera es una de las estrellas mexicanas en CONQUE, El evento de Cómics y Entretenimiento de México que se realizará el 4, 5 y 6 de mayo del 2018 en Querétaro Centro de Congresos.

