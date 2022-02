El discurso científico de los museos, es decir, aquel emitido y gestionado de manera vertical por los especialistas en la materia, los investigadores, conservadores y curadores, que históricamente permitía comprender el contexto de una pieza de museo y su vínculo con otras para darle razón de ser a una colección o una curaduría, ha cambiado rotundamente durante estos dos años de pandemia.

En esto reflexionó la gestora cultural francesa Marie-Christine Labourdette, presidenta del Establecimiento Público del Castillo de Fontainebleau, como parte de su conferencia magistral “Pensar los nuevos modelos de gestión cultural y sus retos en el siglo XXI”, misma que este lunes inauguró el Primer Encuentro Internacional Nombrar la Gestión Cultural, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.

“Había una pedagogía vertical que venía de un individuo y se impartía hacia la gente. Era taxonómico, es decir que trabajaba por una clasificación científica; pero ahora, con los nuevos usos del internet, se está abriendo espacio a una nueva visión transversal, horizontal y más incluyente que intenta descentralizar las perspectivas para incluir otras vías de acceso al saber. Los científicos ya no son los únicos que pueden emitir un mensaje que parece legítimo sobre las colecciones”, aseguró. No obstante, precisó que sólo con la investigación científica se puede desarrollar un discurso activo, ciudadano y pertinente.

Democratización cultural

La gestora cultural francesa explicó que los usos del museo deben de replantearse en su diversidad y este ya no puede administrarse únicamente como un lugar del saber sino que debe ser poroso ante la sociedad. Enfatizó la necesidad de descolonizar la mirada de los museos occidentales, así como la de recomposición diversa de los equipos de trabajo, de manera que estos puedan integrarse según el contexto social en el que cada museo esté inserto.

“El museo es sobre todo una tarea política en el sentido más noble del término. El museo tiene que ser universal, enciclopédico e intercultural (…) lo que ambicionan los museos del siglo XXI es tener una perspectiva ‘glocal’, que combina lo global y lo local. El museo debe tener la capacidad de ser una herramienta diplomática donde las culturas se conectan. Los museos son los puentes de nuestra época”, declaró Labourdette.

“El museo no es una iglesia”

Posterior a la presentación de su conferencia magistral, la gestora francesa habló con Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), y Graciela de la Torre, coordinadora de la cátedra organizadora, Marie-Christine Labourdette precisó que aunque centró gran parte de su conferencia a los museos, los postulados presentados bien pueden aplicarse a la gestión de los teatros, las bibliotecas y otros espacios culturales. Asimismo, precisó que replantear la verticalidad científica de los museos no debe implicar la pérdida del poder de los curadores o directivos de los recintos, sino de disponer de discursos y enfoques distintos en el seno de los cuales el discurso científico se convierta en un elemento de armonía.

“Es como una sinfonía en donde todo el mundo tiene su propia voz, pero se puede crear mediante los aportes (…) hay que aceptar esta lógica sinfónica que tiene que trabajar en torno a la objetividad de las cosas, es decir, no porque el objeto o el contexto del objeto nos disgusta debemos conciliar que no existe. El museo no es moral en sí mismo, es museo no es una iglesia. Emite un discurso de verdad lo mejor adaptado posible a su contexto, a las problemáticas sociales a las que se adscribe, pero no transforma la realidad para plasmarla en un soporte moral”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx